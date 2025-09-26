9至10月節慶連假 台灣人壽保戶服務不打烊

9至10月四個連續假期，台灣人壽服務不打烊！中信金旗下台灣人壽表示，2025年9月27日至9月29日教師節連假、10月4日至10月6日中秋節連假、10月10日至10月12日國慶日連假、10月24日至10月26日光復節連假期間，若保戶急需投保、繳費、借款、理賠、保單查詢、資料變更等需求，可致電台灣人壽全年無休免付費服務專線0800-099-850，或利用台灣人壽官方LINE聯繫辦理，隨時隨地服務零時差。

為確保保戶使用線上各項服務暢通無阻，台灣人壽已全面啟動連續假日資訊SOP作業，監控各項資訊系統，確保資訊系統正常；海外保戶連假期間若需要緊急救援服務，可撥打海外救援服務專線886-2-23716088（付費電話）尋求協助，救援中心24小時有專人提供諮詢與服務。