南山人壽深化健康守護青年軍職能 邀集專家與照顧者講演

2025年台灣邁入超高齡社會，失智風險愈來越受到重視，南山人壽作為永續健康領航者，將失智預防及認識等議題，置入於今年的業務活動「健康新篇章，永續新未來│2025年A&H大展」之中，結合南山人壽健康守護圈異業夥伴所提供的服務體驗，強化健康守護青年軍的對於健康守護的職能，同時精進溝通技巧、洞察力與服務價值，全面提升風險保障規劃的競爭力。

健康守護圈是南山人壽攜手合作夥伴，為保戶打造的「健康促進」及「醫療照護」健康加值服務系統。為進一步向客戶推廣健康，南山人壽創建「健康守護青年軍」，讓懂保險又懂健康的業務員以溫暖的專業，幫助保戶解決健康大小事，突破傳統的保險功能與意義，讓保險商品不再只是事後的財務補償，可向前發展事前的健康促進與延伸更寬廣的健康服務。四年來，健康守護青年軍的人數，累積至今近7,000位，而保戶使用健康守護圈服務的次數，從2021年起累積至2025年上半年，則超過了40萬次。

為讓業務夥伴有更多適切的資源，照顧不同需求的客戶，南山人壽不斷提供紮實的教育訓練，今年聚焦長壽時代思維及失智症議題，結合失智的五大危險因子，邀請長照失智領域的健康守護圈廠商：佑全保健藥妝、樂齡智造、科林助聽器、英華達以及全能照護等，在業務活動現場，設置專區。以健康量測、認知遊戲挑戰、睡眠及聽力初篩檢測、照護輔具項目，讓南山人壽的業務員在現場進行有感體驗，透過實作，來強化業務員在健康守護面向的知識與職能，也能在各項互動的環節過程中，幫助精進溝通技巧，培養洞察力，幫助提升風險保障規劃的競爭力，展現南山人壽在服務賦能的創新價值。

除了服務體驗，活動也邀請長照失智專業領域的醫師或有長期照顧經驗的名人，分享真實案例與自身的照護經驗，並搭配南山人壽的績優業務員擔任商品講師，雙軌並進，幫助業務員從客戶真實的需求及情境出發，據統計，南山人壽今年在台北、桃竹苗、中部及南部地區，共舉辦七場的A&H大展活動，參與人次逾4,000人，皆有助於業務員，能夠更設身處地的，為客戶規劃出能夠有效轉嫁長照失智、癌症醫療等風險以及退休需求的保障配置。

此外，南山人壽商品暨健康促進策略部協理王保勲也在活動現場表示，未來南山人壽會持續關注健康及永續的議題，健康守護圈將與更多元的異業夥伴合作，持續幫助業務夥伴優化健康照護知識，多面向累積保障職能，幫助壽險事業的發展，讓懂保險又懂健康的業務員，真正實踐永續健康領航者的使命，守護保戶的健康與幸福。