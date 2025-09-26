台股跳水逾500點 新台幣匯價貶破30.5元

台股早盤開低走低，受美股四大指數拉回整理影響，盤中一度重挫逾500點，失守2萬6千點。新台幣匯價26日一早開盤就以30.5元開出，貶值6.2分，最低匯價為30.544，再貶1.06角。

美國最新經濟數據優於市場預期，可能使聯準會（Fed）降息前景再添變數，美元走勢隨之轉強。此外，美股四大指數25日全面收低，投資人擔憂景氣韌性過高，將延緩政策鬆綁步調。美元指數目前已攀升至98.4，顯示資金持續回流美元資產。

美國勞工部公布，截至9月20日當週，初次申請失業救濟金人數降至21萬8,000人，低於市場預估的23.5萬人，並較前值減少1萬4,000人，凸顯就業市場依舊穩健。此外，第二季國內生產毛額（GDP）自先前的修正值進一步上調至3.8%，高於原先預期，反映美國經濟基本面仍具強勁支撐力。

匯銀分析指出，這些亮眼數據可能讓聯準會在未來降息的決策上更加謹慎。原本市場預期Fed最快在年底前將再度降息2次，但隨著經濟表現強勁，決策官員可能傾向延後，甚至維持觀望。此舉也使投資人重新評估風險資產的吸引力，美股短期內承壓，科技股出現拉回。