美元反彈 新台幣貶逾1角跌破30.5元關卡
美國經濟數據強勁，恐令聯準會降息步調受阻，美元強彈，新台幣兌美元承壓，今天開盤旋即跌破30.5元關卡，隨後貶勢擴大，最低觸及30.542元，貶1.04角。
美國政府將第2季國內生產毛額（GDP）成長折合年率從3.3%上修至3.8%，主因消費者支出超乎預期。
市場認為，經濟數據強勁，就業走疲，可能讓聯準會降息策略更為審慎。華爾街股市主要指數續跌，美元則走強。
台灣股匯市今天同步下挫，台股早盤重挫近500點，失守25600點關卡，最低來到25525.74點；新台幣兌美元以30.5元開盤，匯價迅速走弱，最低觸及30.542元，貶逾1角。
