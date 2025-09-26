快訊

別回家！今下雨傷亡慘重佛祖街又淹了 搜救人員也不敢貿然前進

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉了

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

永豐金證券 榮獲期貨鑽石獎三大殊榮

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券榮獲期貨鑽石獎三大殊榮。圖左起為永豐金證券總經理蘇威嘉、通路事業處副總經理高政雍。業者提供
永豐金證券榮獲期貨鑽石獎三大殊榮。圖左起為永豐金證券總經理蘇威嘉、通路事業處副總經理高政雍。業者提供

臺灣期貨交易所第11屆期貨鑽石獎頒獎典禮，永豐金證券再獲肯定，本屆共勇奪「證券業交易量鑽石獎」、「期貨交易輔助人交易量鑽石獎第二名」、「店頭集中結算量鑽石獎-結算會員第四名」三大獎項殊榮，彰顯其在期貨領域的深厚實力與對市場的深遠貢獻。

永豐金證券總經理蘇威嘉代表領獎時表示：「專業與創新是金融服務的核心價值。今年再度榮獲期貨鑽石獎三大殊榮，是對我們的高度肯定。未來，我們將持續秉持穩健經營與專業風控，提供全方位理財商品與服務，並積極支持期交所政策，為健全台灣金融市場與期貨市場永續發展貢獻心力。」

永豐金證券致力提供全方位理財商品與服務，結合期交所新推出的微小台、台灣半導體3期貨等創新商品，協助投資人進行避險與多元策略操作，控制風險同時提升投資績效，展現商品整合與策略應用的專業能力。今年更是連續11年奪下「期貨交易輔助人交易量鑽石獎」，榮獲第二名，實力備受肯定。

在全球金融環境更迭下，永豐金證券靈活運用期貨及選擇權商品的策略組合，進行多元化的金融交易及避險策略，顯著提升操作績效，今年奪下「證券業交易量鑽石獎」，卓越表現突顯其市場領導地位。

另外，作為店頭集中結算業務創建成員之一，今年再獲「店頭集中結算量鑽石獎-結算會員」肯定、榮獲第四名。永豐金證券秉持中央公債主要交易商及證券商造市責任，積極參與公債初、次級交易市場，與發展各項店頭衍生性商品

永豐金證券感謝期交所對集中結算制度的持續投入，該制度有助於降低交易對手信用風險，強化我國金融體系韌性，同時活絡衍生性商品交易市場。作為結算業務創建成員之一，公司將持續支持制度推動，為健全台灣金融市場及接軌國際共同努力。

展望未來，永豐金證券將持續秉持專業精神，依循主管機關政策，善用期交所各項金融商品，深化市場參與，並在金融市場創造更多佳績，為台灣金融市場永續發展注入更多動能。

臺灣期貨交易所 衍生性商品 永豐金

延伸閱讀

金融科技股東聯互動26日起進行股票初次上櫃前競拍 底價138.84元

期交所期貨鑽石獎邁入第11屆 9月24日舉辦頒獎典禮表揚卓越機構

國人「豐」存美股！輝達退位、標普500指數 ETF 成存股族新歡

永豐金證券專屬簡訊簡碼上線 國家認證68123防詐利器

相關新聞

台股跳水逾500點 新台幣匯價貶破30.5元

台股早盤開低走低，受美股四大指數拉回整理影響，盤中一度重挫逾500點，失守2萬6千點。新台幣匯價26日一早開盤就以30....

美元反彈　新台幣貶逾1角跌破30.5元關卡

美國經濟數據強勁，恐令聯準會降息步調受阻，美元強彈，新台幣兌美元承壓，今天開盤旋即跌破30.5元關卡，隨後貶勢擴大，最低...

永豐金證券 榮獲期貨鑽石獎三大殊榮

臺灣期貨交易所第11屆期貨鑽石獎頒獎典禮，永豐金證券再獲肯定，本屆共勇奪「證券業交易量鑽石獎」、「期貨交易輔助人交易量鑽...

新安產成立 TMGX 綠色轉型平台 為企業量身打造解決方案

為加速全球淨零進程，新安東京海上產險母公司東京海上集團於9月整合旗下全球資源，成立「Tokio Marine Green...

四壽險齊聚亞資高雄專區 凱基人壽獲准進駐 聚焦保障型商品與醫療險

高雄金融版圖再度擴張。凱基人壽昨（25）日獲金管會正式核准進駐高雄專區，成為繼國泰、富邦、南山人壽之後，第四家進駐的壽險...

金管會四面向體檢15銀行

金管會昨（25）日表示，銀行局與檢查局於9月初至9月中旬，針對核准進入高雄資產管理專區試辦業務的15家銀行進行訪視，主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。