寶島科爆「掏空案」風波急 公司澄清：直營店無涉 加盟金流另有其主

寶島科（5312）針對媒體報導的「掏空案」緊急發布澄清公告，強調旗下「寶島眼鏡」品牌所有門市均為直營，並未開放加盟，外界所稱「加盟店營收應匯母公司」並不存在，公司強調：「不存在所謂加盟營收要匯到寶島科的情況。」

寶島科指出，「寶島眼鏡」商標屬於寶聯光學，公司係經由授權使用，寶聯同時為主要供應商。公告中強調，涉嫌挪用加盟金流的說法與公司本體無關，案情牽涉的對象是寶聯光學及其加盟店，與寶島科本身無涉。

公司同時證實，檢調確有進行搜索，但基於偵查不公開原則，不便就偵辦內容表示意見，並已依規定發布重大訊息。寶島科補充，若加盟店經營人決定退出，公司將在評估後承接並轉型為直營店，以提升拓點成功率並挹注營收。

寶島科並強調，將全力配合司法調查，並透過重大訊息公告對外澄清，避免市場誤解，提醒投資人應以公司正式訊息為準。

市場解讀認為，寶島科澄清的重點在於切割上櫃公司寶島科與寶聯光學及加盟體系的關聯，意在降低投資人對財報與金流可能受影響的疑慮。聲明明確劃分責任範圍，顯示公司營運主體仍以直營店為核心，現階段品牌經營及財務狀況不致受到重大衝擊，但後續檢調偵辦進展仍是觀察重點。