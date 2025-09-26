新安產成立 TMGX 綠色轉型平台 為企業量身打造解決方案

為加速全球淨零進程，新安東京海上產險母公司東京海上集團於9月整合旗下全球資源，成立「Tokio Marine Green Transformation（簡稱TMGX）」綠色轉型平台，聚焦再生能源與低碳技術的綠色轉型諮詢和風險轉移服務。

新安東京海上產險將導入TMGX的國際專業經驗，結合對台灣產業與氣候風險的深度洞察，為企業提供量身打造的綠色轉型保險與風險解決方案，強化企業轉型過程中的風險韌性，助力台灣接軌國際減碳行動。

TMGX綠色轉型平台整合東京海上集團全球資源，專注離岸風電、太陽能、儲能系統等綠色技術風險管理，更藉由收購再生能源保險專業公司GCube Insurance，累積超過20年國際承保與理賠經驗。新安東京海上產險將運用TMGX專業技術，為台灣企業提供客製化綠色保險商品，包括離岸風電保險、太陽能發電設備保險及電池儲能系統保險等商品。

未來，再生能源若擴展至氫能、深層地熱等「前瞻能源」等新興技術時，同樣亦可透過TMGX平台資源，為客戶尋求最先進的風險解決方案。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，TMGX是一個全球性的綠色轉型專業平台，而新安東京海上則是接軌東京海上集團全球資源在地化的關鍵橋樑。台灣能源轉型需兼顧國際趨勢與在地需求，除引進東京海上集團國際經驗外，公司也領先同業首創「電力契約最佳化與永續評估建議系統」，已獲經濟部專利認證，透過對企業用電需求進行智能分析，提供最佳化電力契約容量的建議，在不影響生產運營的情況下最大化節省營運成本，同時引導企業將節省的營運成本投入再生能源發展與永續轉型策略。