聽新聞
0:00 / 0:00

攜手新北 玉山銀簽反詐MOU

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
玉山金控董事長黃男州（右二）、新北市長侯友宜（左二）、新北地檢署檢察長郭永發（左）、玉山銀行總經理林隆政（右）代表簽署防詐業務合作ＭＯＵ。圖／玉山銀行提供
玉山金控董事長黃男州（右二）、新北市長侯友宜（左二）、新北地檢署檢察長郭永發（左）、玉山銀行總經理林隆政（右）代表簽署防詐業務合作ＭＯＵ。圖／玉山銀行提供

玉山銀行昨天宣布與新北市政府及新北地方檢察署簽署防詐業務合作備忘錄（ＭＯＵ），由玉山金控董事長黃男州、玉山銀行總經理林隆政、新北市長侯友宜、新北地檢署檢察長郭永發代表簽署。

玉山銀統計，今年前八月共阻詐五四六件，總金額五點五三億元，甚至有一個案子就阻詐了一億元。

黃男州表示，玉山銀行首度與新北市政府及地檢跨域合作，結合金融、地政及司法力量，建立資訊交流與預警機制，共同打造金融與不動產安全防線，攜手新北市跨局處積極防詐，目前新北市在不動產防詐措施「地籍異動即時通」申辦量是全國第一，成功攔阻多起詐騙案例。玉山將持續結合臨櫃關懷與一六五專案通報及ＡＩ科技應用，落實「跨域合作 反詐同行」。

玉山銀在二○二五年首家推出「指定聯絡人」通知服務，最新統計顯示，前三個月申請人數已突破六百位，並將在九月底導入「ＡＩ防詐偵測模型」，透過監測異常金流快速控管可疑帳戶，防止成為詐騙集團的人頭帳戶，發揮預防和警示作用。

透過合作，玉山銀將攜手新北市地政局轄下九個地政事務所，推廣「地籍異動即時通」，顧客可即時掌握不動產異動資訊，有效預防不動產詐貸案件發生。

侯友宜表示，雙方將合作推動臨櫃攔阻、大額提領關懷提問、車手防制、可疑交易通報等。郭永發也說，新北地檢署與新北市地政局已建立合作機制，未來也與玉山銀行共同推動異常帳戶通報機制。

延伸閱讀

樹林鋰電池工廠火災一家三口命喪火窟 新北檢：專案小組調查

台版寄生上流？新北三重賊侵入住宅、偷穿衣褲 法院裁定羈押

新北消防局再派25人赴花蓮救災 已搜救126件人命

新北汐止新台五路塞車惹怨 紅綠燈連動故障進行修復

相關新聞

跨銀行Fast-ID驗證首波參與者不只四家 金管會將於這時間公布答案

金管會推動的跨銀行金融Fast-ID驗證已於9月25日正式試辦上線，金管會主任秘書林志吉表示，首波參與者不只四家銀行，相...

攜手新北 玉山銀簽反詐MOU

玉山銀行昨天宣布與新北市政府及新北地方檢察署簽署防詐業務合作備忘錄（ＭＯＵ），由玉山金控董事長黃男州、玉山銀行總經理林隆...

金管會成立金融發展亞資策進會 建立與業界對話機制

金管會今天表示，成立金融發展與亞資中心策進會，主要是徵詢金控負責人對整體金融發展與亞資意見，透過定期對話機制，作為政策參...

高雄資產管理專區體檢 金管會聚焦四面向

金管會表示，銀行局與檢查局於9月初至9月中旬，針對核准進入高雄資產管理專區試辦業務的15家銀行進行訪視，主要聚焦在四面向...

星展打造跨境匯款與簽帳金融卡 優化跨境支付體驗、解決企業痛點

隨著跨境交易需求日益升高，傳統支付模式面臨高額手續費、匯率波動、流程繁瑣、交易時間冗長等挑戰，星展銀行（台灣）針對企業客...

國銀拚命吸收存款8月暴增5700億 不動產放款占總存款25.89%創9年新低

金管會最新統計顯示，本國銀行8月不動產放款占總存款量的比重為25.89%，據了解，最主要原因在於存款爆大量，8月的國銀總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。