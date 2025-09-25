攜手新北 玉山銀簽反詐MOU

玉山銀行昨天宣布與新北市政府及新北地方檢察署簽署防詐業務合作備忘錄（ＭＯＵ），由玉山金控董事長黃男州、玉山銀行總經理林隆政、新北市長侯友宜、新北地檢署檢察長郭永發代表簽署。

玉山銀統計，今年前八月共阻詐五四六件，總金額五點五三億元，甚至有一個案子就阻詐了一億元。

黃男州表示，玉山銀行首度與新北市政府及地檢跨域合作，結合金融、地政及司法力量，建立資訊交流與預警機制，共同打造金融與不動產安全防線，攜手新北市跨局處積極防詐，目前新北市在不動產防詐措施「地籍異動即時通」申辦量是全國第一，成功攔阻多起詐騙案例。玉山將持續結合臨櫃關懷與一六五專案通報及ＡＩ科技應用，落實「跨域合作 反詐同行」。

玉山銀在二○二五年首家推出「指定聯絡人」通知服務，最新統計顯示，前三個月申請人數已突破六百位，並將在九月底導入「ＡＩ防詐偵測模型」，透過監測異常金流快速控管可疑帳戶，防止成為詐騙集團的人頭帳戶，發揮預防和警示作用。

透過合作，玉山銀將攜手新北市地政局轄下九個地政事務所，推廣「地籍異動即時通」，顧客可即時掌握不動產異動資訊，有效預防不動產詐貸案件發生。

侯友宜表示，雙方將合作推動臨櫃攔阻、大額提領關懷提問、車手防制、可疑交易通報等。郭永發也說，新北地檢署與新北市地政局已建立合作機制，未來也與玉山銀行共同推動異常帳戶通報機制。