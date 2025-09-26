名家觀點／香港穩定幣的算盤與盤算

算盤是早期的計數工具，代表一種機制；盤算是動詞，表示籌算企圖，俗話說：手中算盤，心中盤算，這就也是中文的妙用。

「港幣是種特別貨幣，簡單地說，就是非數位形式的穩定幣」，這是今年3月訪問香港前，我對同仁的講法，因為香港三家發鈔銀行（滙豐、渣打、中行）發行鈔券，背後都要有足額的美元為支撐，所以港幣其實就是一種穩定幣，只不過是以前沒有數位觀念而已。1935年以前港紙以白銀為準備，1935-1972年改用英鎊（1972-1983是浮動匯率），1983年起即採盯緊美元的聯繫匯率，不但匯率相對固定，而且有美元十足擔保，你說是不是很像穩定幣？

訪港期間，有機會與財政庫務主管餐敘，請教香港近期重要的金融規劃，其中談到當時正在立法的穩定幣，我脫口而出：香港採聯繫匯率，何必要美元穩定幣，莫非…，當然對這敏感的話題，也不必期待立即有答案。回到台北，我在3月31日一篇「金融中心排名 隔岸紅塵忙似火」專欄文章中提到此事，嗣後在與媒體會談也指出香港穩定幣立法，項莊舞劍意在沛公，境外人民幣（港稱離岸人民幣）才是真正的目標。因此對香港立法會於5月完成香港穩定幣條例，並於5月31日刊登憲報，當然不感意外，6月2日台北金融科技論壇主題演講時預言，香港立法將是貨幣代理人戰爭的序幕，也是自然不過的事。

香港穩定幣條例已於8月生效（據說有意發行者有77家），這是港府的算盤，那港府的盤算又是啥？理論上，香港固然可以發行港幣、美元的穩定幣，但因原已採取聯繫匯率，意義不大，也不必為美元錦上添花，合理推斷，停留在香港為數超過兆元的境外人民幣，就成為穩定幣理想的標的。

何況美國在7月通過所謂「天才法案」，不僅為流行而無章法的穩定幣奠定法律基礎，而且更使美元站穩全球穩定幣超級霸主地位，其他貨幣，例如歐元、英鎊、日圓或人民幣，當然要加把勁！否則看著川普二公子Eric 8月在香港比特幣大會公開叫陣：America is winning the digital revolution，又情何以堪。

何奈北京當局早在2021年即已禁止加密幣交易，DeFi又與共產原則扞格，1兆境外人民幣，反成不得已的選擇，既可稍減美元穩定幣的氣勢，又可避免對境內管制的衝擊，而且就宣傳意義言，人民幣在全球穩定幣競逐上並未缺席。

天才法案是川普的算盤，他的盤算是啥？司馬昭之心，路人皆知，自從去年11月米倫（Steven Miran）發布俗稱「海湖莊園協議」的文件後，十個月下來，世人發現川普想藉關稅將貿易夥伴請上談判桌，再軟硬兼施，一舉破解美元美債兩項世紀難題: 既能維持美元霸權，又可為鉅額美債續命。所以川普在選前（2024/7）即宣示不發CBDC，但要創建穩定幣發展的環境，其實是要布建美債（38兆）苟延殘喘繼續發行的機會。雖然好似飲鴆止渴，但只要不在川普任內出包就好，必要時還可再祭出Century Bond的如意算盤，全面收割貿易夥伴的經營成果。

順便一提，我國外匯存底中，至少有八成是美債，正常人對世紀債券，通常不會買單，但觀察這波關稅談判，政府的抗壓力不強，外匯存底結構又不夠分散，如何應對，倒是令人擔心。姑且不論世紀債券，且看世界各國對穩定幣的對策，已陸續浮現，國人要問，咱的算盤在哪？咱的盤算又是啥？（作者是新世代金融基金會董事長）