熱錢流出 台幣連六貶

外資持續匯出及美元轉強，新台幣匯價連六貶，新台幣昨（25）日以30.438收盤，貶值1.17角，成交量15.615億元，自聯準會（Fed）上周宣布降息以來，連續六個交易日新台幣貶值3.73角。匯銀估測外資昨日匯出資金約7億至8億美元。

匯銀表示，外資本周在外匯市場匯出居多，而出口商雖有拋匯，但每天拋匯的量均不及外資匯出，再加上美元反彈，使新台幣匯價9月以來的升值幅度縮小至1.67角。

新台幣匯率昨日早盤以30.38元開出，較前一日貶值5.9分，在外資及投信持續匯出資金下，終場收在當日最低價，連續六個交易日走貶，市場觀望情緒濃厚。

匯銀主管指出，上周Fed宣布降息後，市場原本預期美元將轉弱，不過Fed主席鮑爾強調後續政策走向仍需視通膨與就業市場狀況而定。特別是近期美國每周失業救濟金申請數據，以及即將在本周五公布的個人消費支出（PCE）物價指數，將是市場關注焦點。

由於PCE為Fed最偏好的通膨觀察指標，若數據持續顯示物價壓力上升，將支撐美元，也可能加重亞幣貶值壓力。

央行統計顯示，昨日美元指數續升0.4%，再度逼近98大關，帶動主要亞幣同步走弱。日圓兌美元重挫0.52%，韓元下跌0.4%，新台幣貶0.38%，新加坡幣亦下跌0.29%，人民幣則小幅貶值0.07%。整體來看，亞幣全面承壓，短線走勢仍受制於美元強勢表現。

匯銀分析，隨著美元指數續居高檔，加上國際投資人對美國經濟數據高度敏感，資金動向將持續左右新台幣短期表現。若美國數據顯示通膨降溫，有望為亞幣帶來喘息空間；反之，若通膨維持高檔，美元仍將獲得支撐，新台幣後市走勢恐難脫弱勢格局，持續向30.5元靠攏。