接軌IFRS18 金管會三理由敲定時間點

2028年起全台2,756家上市櫃與公開發行公司財報，將全面接軌IFRS 18。為何是2028年才接軌？金管會說有三大理由，避免新制重疊壓力、協助投資人理解影響，及配合法規監理調整。

金管會確認2028年接軌，有三大主因，第一，避免企業同時承受多重新制衝擊。IFRS 18對收益及費損分類的改變幅度大，企業需投入人力調整系統與報導流程，至少需一年準備期。

第二，投資人需時間理解新規定影響。IFRS 18將不屬於投資或籌資的損益納入營業損益，這可能增加營業損益波動，需透過宣導協助投資人判讀。

第三，法規與監理指標需同步修正。相關財報編製準則與涉及營業損益的監理指標，都須依新制檢討調整，才能確保制度一致。