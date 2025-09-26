上市櫃2028接軌IFRS18 投資人更清楚獲利來源

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
金管會宣布，自2028年起，全台2,756家上市櫃公司與公開發行公司，將全面採用國際財報準則第18號（即IFRS 18）。聯合報系資料照
金管會宣布，自2028年起，全台2,756家上市櫃公司與公開發行公司，將全面採用國際財報準則第18號（即IFRS 18）。聯合報系資料照

金管會昨（25）日宣布，自2028年起，全台2,756家上市櫃公司與公開發行公司，將全面採用國際財報準則第18號（即IFRS 18）。最大改變是企業損益表將由「業內、業外收益」改為「營業、投資、籌資」等三大區塊，讓投資人更清楚企業獲利來源，經營透明度大幅提升。

證期局主秘黃仲豪昨天表示，接軌IFRS 18後，企業稅前盈餘、稅後純益與每股純益數字不會改變，主要差異在於「損益表」的呈現方式。新的準則把企業核心賺錢能力、投資成果與舉債成本拆開列示，讓投資人可清楚判斷，企業獲利的來源，是靠本業、投資，或借貸支撐。

IFRS 18實施重點
IFRS 18實施重點

具體而言，「營業」反映公司本業表現，如科技業銷售毛利；「投資」揭露投資收益或損失；「籌資」則呈現舉債規模與利息支出。

其次，IFRS 18新增「績效指標計算與調整過程」。黃仲豪說，目前企業多是在法說會或新聞稿中做說明，未來則是一律必須在財報「附註」中揭露。例如企業有重大資產交易、重大訴訟等，扣除這些交易案做還原財務數字時，需向投資人說明。簡單說，企業需把跟營業沒有直接關係的項目做刪除，例如稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA），才能真正看到公司主要業務的賺錢能力。

第三，IFRS 18導入「彙總與細分」原則，有助投資人決策判斷的，應做更細分的說明，例如收益跟費用來源，使投資人更聚焦於關鍵資訊。

國際會計準則理事會（IASB）是在2024年發布IFRS 18，取代現行的IAS 1「財務報表表達」，以回應市場對透明度與可比性的需求。金管會完成評估後，規劃自2028年全面適用。

換言之，自2028年5月起，企業在出具首季財報時，就必須依新規定揭露，這不僅能讓企業經營良窳更加透明、提升投資人判讀能力，也有助台灣資本市場與國際接軌，強化市場信賴度。

財報

延伸閱讀

跨銀行Fast-ID驗證首波參與者不只四家 金管會將於這時間公布答案

國銀拚命吸收存款8月暴增5700億 不動產放款占總存款25.89%創9年新低

獨／跨銀行的金融Fast-ID 首波打頭陣的7家名單看這裡

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

相關新聞

攜手新北 玉山銀簽反詐MOU

玉山銀行昨天宣布與新北市政府及新北地方檢察署簽署防詐業務合作備忘錄（ＭＯＵ），由玉山金控董事長黃男州、玉山銀行總經理林隆...

四壽險齊聚亞資高雄專區 凱基人壽獲准進駐 聚焦保障型商品與醫療險

高雄金融版圖再度擴張。凱基人壽昨（25）日獲金管會正式核准進駐高雄專區，成為繼國泰、富邦、南山人壽之後，第四家進駐的壽險...

金管會四面向體檢15銀行

金管會昨（25）日表示，銀行局與檢查局於9月初至9月中旬，針對核准進入高雄資產管理專區試辦業務的15家銀行進行訪視，主要...

玉山銀公私協力 共同打詐

響應行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版「識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐」五大面向架構，玉山銀行昨（25）日宣布與新北...

颱風重創花蓮 國泰投入2,000萬挺重建

強颱樺加沙重創花蓮，光復鄉受災嚴重。面對愈發嚴重的災情，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控董事長蔡宏圖昨（25...

國泰世華銀行投資策略辦公室出擊

在市場波動與投資需求日益多元的環境下，專業的資產配置顯得更加重要。國泰世華銀行投資策略辦公室（Chief Investm...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。