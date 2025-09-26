元大壽家庭日 共創新未來

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
元大人壽「數位新生活、永續新未來」幸福家庭日活動，共有逾千名員工和眷屬參加。元大人壽／提供
元大人壽「數位新生活、永續新未來」幸福家庭日活動，共有逾千名員工和眷屬參加。元大人壽／提供

深信員工是企業最重要的資產，元大人壽以「數位新生活、永續新未來」為主題，於北、中、南三地舉辦幸福家庭日，共有逾千名員工及眷屬參與，透過闖關遊戲，共同感受公司數位轉型與永續經營成果與願景。

元大人壽2025幸福家庭日活動分別於台北市立動物園，台中中央公園及高雄中都濕地公園舉行，活動中設置多元主題關卡，包含永續挑戰、金融學堂、數位分享、健康管理等，藉由精心設計的問題，讓員工及眷屬瞭解元大人壽近年來透過智能客服、行動投保及線上理賠醫起通服務，提供客戶更快速、更優質的服務體驗，同時也推動保單電子化，並導入各項碳盤查，積極參與各項公益活動與永續作為。

活動中，元大人壽同仁與眷屬近千人齊聲高喊「元大打擊，詐騙出局」，活潑的互動不但讓現場嗨到最高點，更代表著元大人壽打擊詐騙的決心，尤其是近來AI科技日新月異，讓詐騙更加盛行，元大人壽挹注資源推動各項防詐措施，建構多面向阻詐防護網，保護客戶人身財產安全，也利用家庭日提升員工和眷屬的防詐素養，強化守護家庭安全。

除了防詐宣導活動之外，元大人壽秉持永續經營的理念，持續投入生態保育，因此也利用家庭日活動於台北市立動物園舉辦的機會，積極推廣動物認養卡，邀請同仁們主動認養園區動物，以實際行動為生物多樣性盡心力，這也是元大人壽繼8月攜手中華鯨豚協會舉辦鯨豚保育特展後，另一項投入生態關懷的實踐行動，同仁開心的說：「這一天比出國更好玩，因為不但和家人、同事一起度過，而且還充滿意義、收穫滿滿。」

邁向未來，元大人壽除了積極發揮保險專業，為客戶提供全方位的優質商品與即時的貼心服務之外，將透過更多實際作為，關注同仁發展與健康福祉，實踐幸福職場願景。

元大人壽 詐騙 生態保育

延伸閱讀

獨／跨銀行的金融Fast-ID 首波打頭陣的7家名單看這裡

普發1萬詐騙現蹤！桃園警提醒注意「這關鍵」

永豐金證券專屬簡訊簡碼上線 國家認證68123防詐利器

最牛一輪／昇陽半靚 元大4C 鍍金

相關新聞

攜手新北 玉山銀簽反詐MOU

玉山銀行昨天宣布與新北市政府及新北地方檢察署簽署防詐業務合作備忘錄（ＭＯＵ），由玉山金控董事長黃男州、玉山銀行總經理林隆...

四壽險齊聚亞資高雄專區 凱基人壽獲准進駐 聚焦保障型商品與醫療險

高雄金融版圖再度擴張。凱基人壽昨（25）日獲金管會正式核准進駐高雄專區，成為繼國泰、富邦、南山人壽之後，第四家進駐的壽險...

金管會四面向體檢15銀行

金管會昨（25）日表示，銀行局與檢查局於9月初至9月中旬，針對核准進入高雄資產管理專區試辦業務的15家銀行進行訪視，主要...

玉山銀公私協力 共同打詐

響應行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版「識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐」五大面向架構，玉山銀行昨（25）日宣布與新北...

颱風重創花蓮 國泰投入2,000萬挺重建

強颱樺加沙重創花蓮，光復鄉受災嚴重。面對愈發嚴重的災情，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控董事長蔡宏圖昨（25...

國泰世華銀行投資策略辦公室出擊

在市場波動與投資需求日益多元的環境下，專業的資產配置顯得更加重要。國泰世華銀行投資策略辦公室（Chief Investm...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。