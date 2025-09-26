颱風重創花蓮 國泰投入2,000萬挺重建

強颱樺加沙重創花蓮，光復鄉受災嚴重。面對愈發嚴重的災情，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控（2882）董事長蔡宏圖昨（25）日以個人名義投入1,000萬元，並偕同國泰人壽投入1,000萬元，將以總共2,000萬元的善款，針對花蓮當地嚴重受損村落的居民，財產損失部分每戶提供5,000元至30,000元不等的救災救助金。

國泰金控秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，除了伸出援手提供重建所需資源外，國泰人壽已於第一時間啟動快速理賠、保費緩繳及「保戶傷亡慰問金」身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元外等措施。國泰志工團隊亦有近50人，第一時間已進入災區關懷當地員工、保戶與居民，並以光復糖廠為臨時服務處，協助受災戶清理環境及物資發放。

國泰表示，目前花蓮光復鄉嚴重受創的村落住戶粗估超過2,000戶，將視災區交通復原狀況，持續擴大志工團隊編制200人，深入其他受災地區，必要時將提供其餘資源，協助光復鄉家戶重建家園。