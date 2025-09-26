華南金協助育才 接待東海財金系學生參訪華南永昌投信

華南金控（2880）為支持東海大學財金系資產管理專案研究與實務課程，安排碩士班和大學部學生參訪華南永昌投信，讓有志從事金融業之學生了解資產管理實務運作，為將來加入金融產業預作準備。

該課程由東海大學客座教授張錫所開設，張錫認為資產管理業最重要的是人才，因此於投信公司退休後回到母校東海大學，希望將金融從業經驗傳承給年輕世代，課程聚焦資產管理實務，期使學生能更深入瞭解資產管理產業。

本次參訪活動由張錫帶領學生至華南永昌投信總公司瞭解資產管理產業的運作模式，將理論與金融實務作結合，活動分為兩梯次，第一梯次為9月25日，安排碩士班學生約40人參加，由經理人解說實際投資流程及如何當一位優秀的基金操盤手，第二梯次訂於11月20日，安排碩士班及大學部約80人參加，由經理人介紹投信產品。

華南永昌台灣優選50ETF基金（009808）自今年5月掛牌以來至今，股價漲幅逾20%，表現亮眼。華南永昌投信昨（25）日也特別向學生介紹009808的特色，該檔ETF基金是追蹤台灣指數公司編制的「特選台灣護城河概念優選50指數」，在市值的架構下精挑產業趨勢向上的優質個股，希望能為投資者提供穩健的長期回報，另外跟其他市值型ETF不同的是，009808更納入AI概念股，不只投資現在，更要投資未來。

張錫對培育人才的重視，與華南金控致力社會共好之理念不謀而合，華南金融集團深信國家及社會的競爭力來自於知識的普及。華南金控表示能和東海大學財金系合作深感榮幸，透過跨界合作將職場實務與知識傳遞給青年學子，幫助年輕世代拓展學習視野及培養實務能力，為升學與就業奠定更穩固的基礎。未來，華南金融集團將持續以實際行動回饋社會，讓知識與關懷不斷延伸，凝聚更多社會共好力量，培育金融人才，提升國家競爭力。