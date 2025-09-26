玉山銀公私協力 共同打詐

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控董事長黃男州（右二）、新北市長侯友宜（左二）、新北地檢署檢察長郭永發（左）、玉山銀行總經理林隆政（右）代表簽署防詐業務合作MOU。玉山金控／提供
玉山金控董事長黃男州（右二）、新北市長侯友宜（左二）、新北地檢署檢察長郭永發（左）、玉山銀行總經理林隆政（右）代表簽署防詐業務合作MOU。玉山金控／提供

響應行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版「識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐」五大面向架構，玉山銀行昨（25）日宣布與新北市政府及新北地方檢察署簽署防詐業務合作備忘錄（MOU），由玉山金控（　2884）董事長黃男州、玉山銀行總經理林隆政、新北市長侯友宜、新北地檢署檢察長郭永發代表簽署，透過公、私部門協力整合資源，共同守護顧客資產安全。

透過本次合作，玉山銀行將攜手新北市地政局轄下九個地政事務所，推廣「地籍異動即時通」。於受理不動產抵押權設定、變更、信託等登記業務時，說明「地籍異動即時通」服務，顧客可即時掌握不動產異動資訊，有效預防不動產詐貸案件發生；並將防詐網絡延伸至偵查端，與新北地檢署共同合作「異常帳戶通報機制」，將涉及詐欺犯罪可疑帳戶定期提供新北地檢署分析，在法律規範下精準識別異常金流並阻斷詐騙資金流向，形成偵查與防詐雙重防線。

黃男州表示，玉山銀行首度與新北市政府及地檢跨域合作，結合金融、地政及司法力量，建立資訊交流與預警機制，共同打造金融與不動產安全防線，攜手新北市跨局處積極防詐，目前新北市在不動產防詐措施「地籍異動即時通」申辦量是全國第一。未來，玉山將持續結合臨櫃關懷與165專案通報及AI科技應用，落實「跨域合作 反詐同行」，為全民建構更完整的防詐網絡。

侯友宜強調，新北市持續推動「跨機關」與「跨領域」合作，簽署合作備忘錄更象徵打詐邁入里程碑，未來玉山銀行辦理顧客的房屋貸款業務時，將主動協助顧客填寫「地籍異動即時通」申請書，並與抵押權設定案件同步送件；此外，雙方將合作推動臨櫃攔阻、大額提領關懷提問、車手防制、可疑交易通報等，攜手打造金融零詐欺環境。

郭永發也表示，未來與玉山銀行共同推動異常帳戶通報機制，若銀行察覺可疑帳戶涉及詐欺，將立即向新北地檢通報，爭取第一時間介入偵辦，減少民眾財產損失。

玉山 帳戶

