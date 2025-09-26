金管會四面向體檢15銀行

金管會昨（25）日表示，銀行局與檢查局於9月初至9月中旬，針對核准進入高雄資產管理專區試辦業務的15家銀行進行訪視，主要聚焦在四面向，包含業務人員管理、KYC執行、融資性業務和內控落實情形等，目前正彙整訪視期間觀察到的情形與議題，將再與業者溝通，作為精進專區政策的參考。

銀行局副局長張嘉魁指出，此次訪視並非檢查性質，而是了解銀行在專區辦理業務的情況，整體訪視行程已順利完成。本次訪視重點主要聚焦在四大面向，一是了解專區分行人員與業務的管理情形；二是盡職調查如客戶身分調查（KYC）作業的執行情形；三是融資性業務的推介方式；四是內部控制與風險管理機制的落實程度。

其中，金管會檢查有關融資性業務的主因是自去年第4季起，部分銀行出現客戶透過借款槓桿套利賺取利差和價差，但單一客戶槓桿開太高，導致今年4月川普祭出關稅政策、金融市場動盪時，客戶原始資產發生大額虧損，因此成為金管會訪視的關注焦點之一。

