四壽險齊聚亞資高雄專區 凱基人壽獲准進駐 聚焦保障型商品與醫療險

高雄金融版圖再度擴張。凱基人壽昨（25）日獲金管會正式核准進駐高雄專區，成為繼國泰、富邦、南山人壽之後，第四家進駐的壽險公司。隨著凱基人壽加入，高雄專區逐漸成為南台灣壽險業的重要戰略據點。

壽險業積極進駐亞洲資產管理中心，持續拓展財富管理及國際保險（OIU）兩大業務，並配合銀行專區試辦，合作推動保險融資業務。其中，OIU壽險保單在今年8月成功「破蛋」，富邦人壽、國泰人壽皆各成功受理一件OIU專屬商品，終結壽險業連續14個月零開單紀錄。

國泰人壽指出，7月進駐高雄資產管理專區至今，最受客戶青睞的商品為國壽為專區開發的專屬商品—美元利變型終身壽險，該保單累計受理保費已有新台幣4,000萬元，且客戶還會額外增購其他健康險商品，帶動業務動能增長，預計將於年底前達到年繳化保費達4.5億元的目標。

富邦人壽8月成功受理首件OIU保單，為「（國際）富美環球利率變動型終身壽險」，保單新契約保費為12.31萬美元（約新台幣380萬元）。國泰人壽則推出專為境外客戶量身打造的「OIU指享盈指數連結型美元萬能終身壽險」，目前已成功受理一件，保費達1.1萬美元（約新台幣33萬元）。

在高資產客戶專屬保單方面，截至8月22日富邦人壽於專區推廣之高資產客戶專屬保單共核實三件、受理中三件，新契約保費總計約7,000萬元，保戶已全額繳納保費；截至8月26日，國壽高資產專屬保單已經核保二件，保費收入合計約15萬美元，受理三件，保費收入共22.8萬美元，主要來自業務員進件。

南山人壽則表示，進駐專區後，主要針對高資產客群重視的「家族資產傳承」、「財富保值」等需求提供多元保險商品，自業務開辦初期，南山與合作銀行及自有通路規劃專區業務營運模式，已鎖定高潛力的高資產客戶名單，推估試辦期間一年期新契約保費將突破2億元。

凱基人壽進駐後，將以保障型商品與醫療險為核心，補強家庭保障與健康照護需求，進一步豐富當地壽險產品的選擇面向。

業界人士指出，隨著四大壽險公司齊聚，專區有望形成產業集群效應，未來不僅能提供更全面的保險產品線，也將帶動金融科技應用、數位服務與人才培育等相關領域的發展。對於南台灣而言，高雄正逐步從傳統工業與製造城市，轉型為結合金融、科技與服務的新興重鎮。