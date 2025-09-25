金管會成立金融發展亞資策進會 建立與業界對話機制

金管會今天表示，成立金融發展與亞資中心策進會，主要是徵詢金控負責人對整體金融發展與亞資意見，透過定期對話機制，作為政策參考，日前也徵詢金控代表對於金融市場卓越計畫的初稿意見，不過計畫內容仍在討論中，待確定後再對外發布。

亞洲資產管理中心高雄專區7月舉行聯合揭牌典禮時，金管會主委彭金隆就透露，金管會將建立常態性的產業諮詢雙平台，廣納外界建議。金管會將成立金融亞資發展策進會，定期邀各金控負責人就重要議題研商，建置四大會計師事務所諮詢平台，定期諮詢國際趨勢與業者意見。

媒體關注策進會功能與相關討論進度，金管會主秘林志吉在例行記者會上說明，策進會功能目的是徵詢金控負責人對整體金融發展與亞資意見，透過定期對話機制，作為金管會政策規劃參考。至於金融市場卓越計畫，9月11日第一次召開策進會時，有向金控出席代表徵詢初稿意見，目前仍在討論中、尚未定案。

金管會銀行局副局長張嘉魁也說明，金管會銀行局跟檢查局已經在9月陸續針對15家進駐高雄資產專區的銀行進行訪視，主要聚焦在專區分行人員與業務管理狀況、KYC（認識客戶）情形、融資性業務推介方式、內部風控程度等，後續適時與業者溝通討論，作為精進專區的參考。

為加速數位金融服務發展，金管會去年底也宣布，今年將受理金融機構諮詢及申請「金融Fast-ID驗證轉接中心」業務試辦，簡化消費者體驗數位金融時的身分驗證。

林志吉表示，相關計畫跟「金融Fast-ID驗證轉接中心」有關，試辦在今天上線，金管會將在9月30日對外說明，也會請主辦者財金資訊來記者會說明，再來說明金融機構參與情形。試辦家數超過原本預定的4家業者，但細節後續將再說明。