公發公司2028年接軌IFRS 18企業獲利來源更清楚

金管會今天宣布，台灣公開發行公司將在117會計年度接軌國際財務報導準則第18號「財務報表中之表達與揭露」（IFRS18），投資人透過損益表可以更了解企業獲利來源為本業還是投資，2028年所有公發公司皆適用新版會計準則，適用家數達2756家。

國際會計準則理事會（IASB）為回應投資人對企業財務可比性與透明度的關注，2024年4月9日發布國際財務報導準則第18號（IFRS 18），全面取代現行國際會計準則第1號（IAS 1）。目前國際上許多國家預計2027年接軌IFRS 18，也有部分國家尚未宣布時程。

金管會證期局主秘黃仲豪今天在例行記者會上說明，先前調查評估適用IFRS 18對公開發行公司的實務影響後，規劃台灣在117會計年度適用IFRS 18，以利企業因應新準則規定；企業如有提前適用IFRS 18需求，也可在金管會認可IFRS 18後，選擇提前適用規定。

至於IFRS 18跟現行IAS 1的主要差異，黃仲豪說明，投資人最為關心的稅前盈餘、稅後淨利、每股盈餘（EPS）等，不會因準則受到影響。

他說明2點差異，一是調整損益表結構，新增「營業損益」及「籌資前稅前損益」等小計項目，並將損益區分為營業、投資及籌資等種類，對投資人來說，可以更清楚了解一家企業今年獲利來源，是本業做不好、投資產生虧損還是借錢利息付太多等。

二是企業管理階層若在法說會的新聞稿中說明績效衡量指標，也必須在財報附註揭露相關績效指標的計算與調節過程。黃仲豪進一步解釋，有的企業可能提到今年因重大訴訟案賠很多，主張應扣除特定數字，企業財報也須強制在附註揭露計算過程，過去對此沒有強制揭露。

媒體關注上路時間，證期局官員解釋，企業2027年內部會先進行編製準備，外界實際看到報表時點為2028年5月（即第1季報表出爐時間）。所有公發公司（上市櫃公司與未上市上櫃公司加總）皆適用新版會計準則，以今年8月底統計來看，影響家數為2756家。

由於國際上許多國家2027年就接軌IFRS 18，媒體關注台灣2028年接軌的考量，黃仲豪表示，由於IFRS 18對收益及費損分類改變幅度較大，企業需投入相當人力與資源，並配合系統調整，才能完成開帳，加上台灣上市櫃公司115會計年度起陸續接軌IFRS永續揭露準則，為減輕企業短期同時接軌各項新制壓力，因此規劃2028年適用IFRS 18。

黃仲豪說，金管會要對現行法規與監理指標配合檢討調整，此外，現行綜合損益表對非經常發生損益是在營業外收入及支出表達，IFRS 18新規定將不屬於投資及籌資種類的損益納入營業損益，包括非經常發生的處分不動產損益、減損損失、部分外幣兌換損益等，可能增加企業營業損益波動，也需要時間對投資人進行宣導。