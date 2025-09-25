跨銀行Fast-ID驗證首波參與者不只四家 金管會將於這時間公布答案
金管會推動的跨銀行金融Fast-ID驗證已於9月25日正式試辦上線，金管會主任秘書林志吉表示，首波參與者不只四家銀行，相關計劃將於9月30日例行記者會對外說明，並邀請負責建置的財金資訊公司到場，進一步介紹各家金融機構的最新參與情形。
Fast-ID是國內金融行動身分識別標準化機制，民眾只要在一家參加機構完成註冊，就能透過轉接中心在其他金融機構進行身分驗證並取得線上金融服務，無須重複綁定晶片金融卡或行動裝置，享受更簡便的數位金融體驗，同時也具備資料共享功能，經客戶同意，其他參與機構可直接調閱註冊銀行已留存的基本資料，節省重複輸入基本個資的流程，進一步提升申辦效率。
