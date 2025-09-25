高雄資產管理專區體檢 金管會聚焦四面向

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會銀行局副局長張嘉魁。攝影／黃于庭

金管會表示，銀行局與檢查局於9月初至9月中旬，針對核准進入高雄資產管理專區試辦業務的15家銀行進行訪視，主要聚焦在四面向，包含業務人員管理、KYC執行、融資性業務和內控落實情形等，目前正彙整訪視期間觀察到的情形與議題，將再與業者溝通，作為精進專區政策的參考。

銀行局副局長張嘉魁指出，此次訪視並非檢查性質，而是了解銀行在專區辦理業務的情況，整體訪視行程已順利完成。本次訪視重點主要聚焦在四大面向，一是了解專區分行人員與業務的管理情形；二是盡職調查如客戶身分調查（KYC）作業的執行情形；三是融資性業務的推介方式；四是內部控制與風險管理機制的落實程度。

張嘉魁表示，目前正彙整訪視期間所觀察到的情形與相關議題，後續將適時與業者溝通討論，並作為精進專區政策的重要參考。在蒐集業者意見與掌握實務狀況後，未來整理出的議題，將有助於評估是否需要進一步做政策調整。

