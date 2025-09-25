房貸活水增！國銀不動產比率跌破26% 寫九年新低

金管會公布，8月底國銀依《銀行法》72-2條計不動產放款比率降到25.89%，首度跌破26%寫近九年新低，僅9家銀行超過27%。比率下滑，有助擴大房貸放款空間，加上9月新青安房貸免計入分子，市場預期後續比率還會走低，有助緩解房貸荒。

金融圈指出，8月美元走升，外幣存款換算新台幣後「變胖」，推升計算分母的總存款金額；金管會已在9月起將新青安房貸排除在不動產放款分子之外，預料後續比率將進一步下降。

依《銀行法》72-2條規定，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部以28～28.5%為警戒水位，若逼近上限，就會調高房貸利率、下修成數因應。

銀行主管解釋，比率計算分子是不動產放款，分母是總存款加金融債。要讓該比率下降，銀行做法不外乎二種：增加存款與金融債，或減少房貸承作量。

8月美元走升，銀行外幣存款折算成台幣時「變胖」，自然推升總存款，拉低不動產比率。

統計顯示，8月底國銀不動產放款餘額（分子）達15.42兆元，月增0.39%；總存款加金融債餘額（分母）則為59.56兆元，月增0.97%，分母增速遠高於分子，帶動比率降至25.89%，單月下滑0.18個百分點，前波低點是2016年8月。

銀行主管指出，8月存款大增除了美元走升外，也因銀行為控管72-2條比率持續透過高利吸存款；但隨著新青安排除效應發酵，9月起分子直接下降，銀行預料不再積極拉存款，資金成本壓力將獲得緩解。

從個別銀行來看，落在28~29%「紅色警戒區」的銀行家數，8月底增至4家，顯示仍有銀行房貸承作量偏高；27~28%「黃色警戒區」則減至5家，合計逾27%者降至9家，較上月減少一家。整體來看，銀行碰觸警戒水位的壓力明顯緩解。