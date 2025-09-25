快訊

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

iPhone 17熱潮下受惠 低調大贏家是他！短短5天財富激增逾1500億

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

房貸活水增！國銀不動產比率跌破26% 寫九年新低

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會公布，8月底國銀依《銀行法》72-2條計不動產放款比率降到25.89%，首度跌破26%寫近九年新低，僅9家銀行超過27%。比率下滑，有助擴大房貸放款空間，加上9月新青安房貸免計入分子，市場預期後續比率還會走低，有助緩解房貸荒。

金融圈指出，8月美元走升，外幣存款換算新台幣後「變胖」，推升計算分母的總存款金額；金管會已在9月起將新青安房貸排除在不動產放款分子之外，預料後續比率將進一步下降。

依《銀行法》72-2條規定，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部以28～28.5%為警戒水位，若逼近上限，就會調高房貸利率、下修成數因應。

銀行主管解釋，比率計算分子是不動產放款，分母是總存款加金融債。要讓該比率下降，銀行做法不外乎二種：增加存款與金融債，或減少房貸承作量。

8月美元走升，銀行外幣存款折算成台幣時「變胖」，自然推升總存款，拉低不動產比率。

統計顯示，8月底國銀不動產放款餘額（分子）達15.42兆元，月增0.39%；總存款加金融債餘額（分母）則為59.56兆元，月增0.97%，分母增速遠高於分子，帶動比率降至25.89%，單月下滑0.18個百分點，前波低點是2016年8月。

銀行主管指出，8月存款大增除了美元走升外，也因銀行為控管72-2條比率持續透過高利吸存款；但隨著新青安排除效應發酵，9月起分子直接下降，銀行預料不再積極拉存款，資金成本壓力將獲得緩解。

從個別銀行來看，落在28~29%「紅色警戒區」的銀行家數，8月底增至4家，顯示仍有銀行房貸承作量偏高；27~28%「黃色警戒區」則減至5家，合計逾27%者降至9家，較上月減少一家。整體來看，銀行碰觸警戒水位的壓力明顯緩解。

新青安房貸 新台幣 金管會

延伸閱讀

國銀拚命吸收存款8月暴增5700億 不動產放款占總存款25.89%創9年新低

台達電處份日本舊大樓 以活化資產

百達遭銀行退票2730萬元延遲公布重訊 證交所開罰10萬元

午餐只吃飯糰 59歲男百萬年薪全上繳「月領6100元」！退休前問家庭存款...妻回這句他崩潰

相關新聞

獨／跨銀行的金融Fast-ID 首波打頭陣的7家名單看這裡

由金管會領軍的「金融Fast-ID聯盟」今日正式上線，根據本報掌握消息，除了中信、元大、兆豐、一銀初始傳的名單之外，還有...

朋昶數位科技7億2千萬元聯貸案 元大銀行統籌主辦完成簽約

元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦朋昶數位科技股份有限公司新臺幣7億2千萬元整聯貸案，已成功完成募集，於9月24日...

國銀拚命吸收存款8月暴增5700億 不動產放款占總存款25.89%創9年新低

金管會最新統計顯示，本國銀行8月不動產放款占總存款量的比重為25.89%，據了解，最主要原因在於存款爆大量，8月的國銀總...

跨銀行Fast-ID驗證首波參與者不只四家 金管會將於這時間公布答案

金管會推動的跨銀行金融Fast-ID驗證已於9月25日正式試辦上線，金管會主任秘書林志吉表示，首波參與者不只四家銀行，相...

高雄資產管理專區體檢 金管會聚焦四面向

金管會表示，銀行局與檢查局於9月初至9月中旬，針對核准進入高雄資產管理專區試辦業務的15家銀行進行訪視，主要聚焦在四面向...

星展打造跨境匯款與簽帳金融卡 優化跨境支付體驗、解決企業痛點

隨著跨境交易需求日益升高，傳統支付模式面臨高額手續費、匯率波動、流程繁瑣、交易時間冗長等挑戰，星展銀行（台灣）針對企業客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。