快訊

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

iPhone 17熱潮下受惠 低調大贏家是他！短短5天財富激增逾1500億

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

央行第4季364天及2年期存單標售 維持4,950億元不變

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行今公布114年第4季存單標售發行資訊，第4季共將發行364天期及2年期存單金額，分別為4,200億元及750億元，合計4,950億元。第4季364天期及2年期存單標售金額和第3季維持不變。

364天期存單在第4季，每月發行1,400億元，投/開標日期分別為10月3日，11月3日及12月3日。

2年期存單在第4季，每月發行250億元，投/開標日期分別為10月17日，11月14日及12月19日。

央行

延伸閱讀

銀行存錢效率低？ 專家揭「100萬存法」：利息可飆3倍

降息訊號？央行標售存單利率降至16個月新低 隔拆利率同步下滑

川普開除Fed理事庫克且即刻生效震撼市場 央行獨立性恐不保

美國7月PPI意外火熱！美股期指短線急跌 公債殖利率攀升

相關新聞

獨／跨銀行的金融Fast-ID 首波打頭陣的7家名單看這裡

由金管會領軍的「金融Fast-ID聯盟」今日正式上線，根據本報掌握消息，除了中信、元大、兆豐、一銀初始傳的名單之外，還有...

朋昶數位科技7億2千萬元聯貸案 元大銀行統籌主辦完成簽約

元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦朋昶數位科技股份有限公司新臺幣7億2千萬元整聯貸案，已成功完成募集，於9月24日...

國銀拚命吸收存款8月暴增5700億 不動產放款占總存款25.89%創9年新低

金管會最新統計顯示，本國銀行8月不動產放款占總存款量的比重為25.89%，據了解，最主要原因在於存款爆大量，8月的國銀總...

跨銀行Fast-ID驗證首波參與者不只四家 金管會將於這時間公布答案

金管會推動的跨銀行金融Fast-ID驗證已於9月25日正式試辦上線，金管會主任秘書林志吉表示，首波參與者不只四家銀行，相...

高雄資產管理專區體檢 金管會聚焦四面向

金管會表示，銀行局與檢查局於9月初至9月中旬，針對核准進入高雄資產管理專區試辦業務的15家銀行進行訪視，主要聚焦在四面向...

星展打造跨境匯款與簽帳金融卡 優化跨境支付體驗、解決企業痛點

隨著跨境交易需求日益升高，傳統支付模式面臨高額手續費、匯率波動、流程繁瑣、交易時間冗長等挑戰，星展銀行（台灣）針對企業客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。