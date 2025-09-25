央行第4季364天及2年期存單標售 維持4,950億元不變
央行今公布114年第4季存單標售發行資訊，第4季共將發行364天期及2年期存單金額，分別為4,200億元及750億元，合計4,950億元。第4季364天期及2年期存單標售金額和第3季維持不變。
364天期存單在第4季，每月發行1,400億元，投/開標日期分別為10月3日，11月3日及12月3日。
2年期存單在第4季，每月發行250億元，投/開標日期分別為10月17日，11月14日及12月19日。
