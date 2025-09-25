星展打造跨境匯款與簽帳金融卡 優化跨境支付體驗、解決企業痛點

隨著跨境交易需求日益升高，傳統支付模式面臨高額手續費、匯率波動、流程繁瑣、交易時間冗長等挑戰，星展銀行（台灣）針對企業客戶推出全方位創新跨境支付解決方案，以「跨境匯款」與「簽帳金融卡」雙核心產品為引擎，結合亞洲網絡優勢、數位創新實力與領先資安技術，打造更安全、更快速且具成本效益的一站式解決方案。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，根據金管會資料，2024年台灣非現金支付總額已達約8.3兆元，電子支付國內外小額匯兌金額達約1902億元，另根據星展集團最新全球調查報告也顯示，「流動性與外匯管理」的重要性由原先名列最末躍升至第二位，逾半數受訪企業表示正積極思考如何導入整合型支付系統。

星展為台灣企業量身打造的跨境匯款服務「GlobeSend 星展環星匯」，協助企業以更快速、透明及具成本效益的方式，完成多幣別、多市場的跨境支付。該服務支援全球逾50個國家當地幣別，涵蓋越南盾、菲律賓比索、印尼盾等非 G7國家貨幣，指定幣別更可全額到行、最快當天到匯，有效降低手續費與延誤風險，另可同時在線上完成符合承作條件的換匯作業。星展於9月1日正式推出全新「GlobeSend 星展環星匯 APP」，為符合開戶條件公司提供更安全、便捷的跨境匯款體驗。

另外，星展將於近期開放企業客戶申辦新台幣帳戶的「星展企業簽帳金融卡」，以「無透支額度簡易申辦」為訴求，滿足企業客戶多元消費和支付場景，包括企業數位廣告費用、企業雲端服務訂閱、線上採購等皆可支援。卡片還可進行海內外ATM提領，並支持國內繳納稅款和各項費用支付。

黃思翰強調，星展推出涵蓋「跨境匯款」與「簽帳金融卡」兩大核心產品的全方位跨境支付解決方案，並結合星展的數位優勢與大數據、機器學習等創新科技，打造一站式金融服務的數位平台，全面升級客戶的跨境支付體驗，提升資金運用效率與彈性。