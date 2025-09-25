國銀拚命吸收存款8月暴增5700億 不動產放款占總存款25.89%創9年新低

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國銀8月存款單月暴增5700億，不動產放款占總存款量的比重達25.89%，創9年來新低。圖／本報資料照片
金管會最新統計顯示，本國銀行8月不動產放款占總存款量的比重為25.89%，據了解，最主要原因在於存款爆大量，8月的國銀總存款量較7月大舉增加5700億元，且分母擴張速度比分子大得多，因此使該比率創下近9年來的新低水準。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅貸款及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計的30%。既然比率下降，是否代表整個銀行體系的房貸資金更多了？實際情況可能並非如此。

根據金管會所揭露的最新數字，8月依銀行法第72之2比率超過28%的有4家銀行，全為公股銀行；27%至28%的銀行，則有5家。比起7月，7月達28%以上的公股銀行，到了8月增加一家公股銀行入列，另外，有7家銀行介於27%至28%，顯示8月有一家銀行已從27%以上的水準降至27%以下。

對於8月存款單月暴增5700億元，金融圈人士分析，和三大因素有關，一是8月仍有股利發放效應，大筆資金匯入銀行體系；再者，8月股市行情好，外資也大舉匯入；第三則是8月新台幣貶值，因此外幣存款換算之後，對於存款規模的帳面數字有擴增作用。

金管會統計顯示，合計作為分子的房貸、土建融的不動產放款規模，在8月為15.42億，存款加金融債券為分母，金額為59.56兆元；而在7月，分子為15.36兆，分母為58.99兆。

銀行局最新統計顯示，民營銀行距離銀行法72條之2的天花板，可說相對寬鬆很多，反而公股銀行因承作新青安首購族的房貸，因此非常吃緊，金管會才在9月由政院召開院會拍板定案，將新青安排除在第72條之2的計算範圍，免得有超限危機。

金管會 房貸 銀行法

