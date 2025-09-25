快訊

元大人壽2025幸福家庭日 攜手千人參與

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大人壽「數位新生活、永續新未來」幸福家庭日活動，共有逾千名員工和眷屬參加。元大人壽／提供
元大人壽「數位新生活、永續新未來」幸福家庭日活動，共有逾千名員工和眷屬參加。元大人壽／提供

深信員工是企業最重要的資產，元大人壽以「數位新生活、永續新未來」為主題，於北、中、南三地舉辦幸福家庭日，共有逾千名員工及眷屬參與，透過闖關遊戲，共同感受公司數位轉型與永續經營成果與願景。

元大人壽2025幸福家庭日活動分別於臺北市立動物園，臺中中央公園及高雄中都濕地公園舉行，活動中設置多元主題關卡，包含永續挑戰、金融學堂、數位分享、健康管理等，藉由精心設計的問題，讓員工及眷屬瞭解元大人壽近年來透過智能客服、行動投保及線上理賠醫起通服務，提供客戶更快速、更優質的服務體驗，同時也推動保單電子化，並導入各項碳盤查，積極參與各項公益活動與永續作為。

活動中，元大人壽同仁與眷屬近千人齊聲高喊「元大打擊，詐騙出局」，活潑的互動不但讓現場嗨到最高點，更代表著元大人壽打擊詐騙的決心，尤其是近來AI科技日新月異，讓詐騙更加盛行，元大人壽挹注資源推動各項防詐措施，建構多面向阻詐防護網，保護客戶人身財產安全，也利用家庭日提升員工和眷屬的防詐素養，強化守護家庭安全。

除了防詐宣導活動之外，元大人壽秉持永續經營的理念，持續投入生態保育，因此也利用家庭日活動於臺北市立動物園舉辦的機會，積極推廣動物認養卡，邀請同仁們主動認養園區動物，以實際行動為生物多樣性盡心力，這也是元大人壽繼八月攜手中華鯨豚協會舉辦鯨豚保育特展後，另一項投入生態關懷的實踐行動，同仁開心的說：「這一天比出國更好玩，因為不但和家人、同事一起度過，而且還充滿意義、收穫滿滿。」

邁向未來，元大人壽除了積極發揮保險專業，為客戶提供全方位的優質商品與即時的貼心服務之外，將透過更多實際作為，關注同仁發展與健康福祉，實踐幸福職場願景。

