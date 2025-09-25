獨／跨銀行的金融Fast-ID 首波打頭陣的7家名單看這裡

由金管會領軍的「金融Fast-ID聯盟」今日正式上線，根據本報掌握消息，除了中信、元大、兆豐、一銀初始傳的名單之外，還有三家銀行也加入了「打頭陣」的陣容，這三家銀行分別是玉山銀、華南銀以及台企銀，其中，台企銀是以非金控的「個體戶」身分參加。

金管會主秘林志吉今日指出，透過驗證轉接中心為橋樑，跨銀行之間的Fast-ID認證，已在今日正式上線，金管會也預定在30日的記者會，首度對外說明跨銀行之間可作Fast-ID認證的最新情況，屆時擔任驗證轉接中心的財金公司也會來參加。

Fast-ID的跨銀行認證，尤以Face-ID，亦即刷臉為主要，也最方便的方式，先前金融圈已傳出，由兆豐、中信、元大、一銀等四家金控旗下的銀行，會打頭陣推出Fast-ID認證，林志吉今日在記者會上指出，還有其他家銀行參與，會在下周二的記者會一起對外說明。

據了解，金管會正式鳴槍起跑之後，Fast-ID從此之後可跨金控認證，目前先由不同銀行之間的跨銀行Fast-ID先行。尤其引人矚目之處在於，比起第一階段參加的金控集團，在第二階段能跨金控開放的，中信金、第一金控、華南金控、玉山金控均為新面孔，旗下中信銀、一銀、玉山銀、華銀將參加跨銀行之間的Fast-ID驗證。