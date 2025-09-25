凱基銀行推出阻詐雙利器 積極守護民眾資產

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
凱基銀行推出阻詐雙利器積極守護民眾資產，「前期金流查詢」阻斷詐團金流、「受款人戶名顯示」提高轉帳警覺。圖／凱基銀行提供
凱基銀行推出阻詐雙利器積極守護民眾資產，「前期金流查詢」阻斷詐團金流、「受款人戶名顯示」提高轉帳警覺。圖／凱基銀行提供

凱基銀行守護民眾資產，即日起客戶於臨櫃辦理交易或約定轉入帳號，行員進行關懷提問發現異常時，可透過行內交易監控、警政署165反詐騙系統聯防及預警通報等機制，提前預警可疑交易及帳戶。此外，凱基銀行也配合金管會政策，推出「轉帳交易戶名顯示」機制，提醒客戶確認交易對象，避免轉帳到錯誤帳戶。

凱基銀行打造智能雷達防詐網AI RADAR，強化Responsibility責任阻詐、Agile精準阻詐、Detection臨櫃阻詐、Alliance協力阻詐與Risk-base科技阻詐等五大面向，以具體行動配合政府機關共同打詐再添新利器。此次藉由「金融阻詐聯防平台」前期金流查詢機制，針對疑似帳戶有異常金流時，系統會顯示包括該帳戶他行的金流履歷及帳戶狀態等資訊，供櫃員研判是否為可疑交易，即時攔阻有疑慮的交易進行。

凱基銀也針對薪轉戶建立阻詐防護網，依撥薪公司的風險等級，審慎評估開放網路轉帳、電子支付轉帳等功能，藉此強化客戶身分驗證，預警可疑交易及帳戶，提升交易安全性。 此外，為降低客戶轉帳至錯誤帳號，及阻斷詐團使用詐騙帳號的風險，9月底前推出「轉帳交易戶名顯示」機制，客戶於行動銀行或網路銀行進行台幣轉帳交易時，交易確認頁面將以部分遮罩的方式，新增顯示轉入帳號的收款人（戶）名，在轉帳的最後流程時，提醒客戶確認交易對象，進行資訊比對，提升客戶轉帳的警覺。

