快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

朋昶數位科技7億2千萬元聯貸案 元大銀行統籌主辦完成簽約

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行主辦朋昶數位科技股份有限公司總金額新台幣7億2千萬元聯貸案，已成功完成募集，並由銀行團與朋昶董事長林承軒簽訂聯合授信合約。元大銀行／提供
元大銀行主辦朋昶數位科技股份有限公司總金額新台幣7億2千萬元聯貸案，已成功完成募集，並由銀行團與朋昶董事長林承軒簽訂聯合授信合約。元大銀行／提供

元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦朋昶數位科技股份有限公司新臺幣7億2千萬元整聯貸案，已成功完成募集，於9月24日簽約，由朋昶董事長林承軒與統籌主辦銀行元大銀行及參貸銀行代表共同簽署。

這次聯貸案由元大銀行擔任統籌主辦銀行，土地銀行、安泰銀行及板信銀行擔任共同主辦銀行，並由凱基銀行、彰化銀行、將來銀行及兆豐銀行等參貸行共同參與，籌組過程中超額認購逾1.5倍，充分展現金融同業對朋昶營運實力與未來發展的高度肯定。

朋昶為精誠資訊（6214）集團旗下的重要子公司，定位為「混合雲加值服務商」，長期深耕資訊服務領域。朋昶不僅是 IBM 在台灣軟、硬體的主要代理商，產品涵蓋企業級軟體、伺服器與儲存設備，更積極布局雲端應用、人工智慧、大數據與資安解決方案。近年來，朋昶屢獲肯定，榮獲IBM「2024年台灣最佳績效配銷商」殊榮，並積極拓展代理品牌，引進Palo Alto Networks、SUSE與Citrix等解決方案，進一步強化在AI、DevSecOps與雲端安全領域的專業能力。同時，亦攜手 BlackDuck（原Synopsys）及U-Office Force (UOF)，協助客戶推動安全治理與流程數位化，顯著提升營運效率與資安防護，展現卓越的落地執行力。憑藉完整的產品代理組合、專業團隊能量與集團資源支持，朋昶正持續扮演推動台灣企業數位轉型的重要驅動者。

元大銀行表示，能與多家金融同業共同完成本次聯貸案，彰顯元大銀行在聯貸市場的專業實力與卓越聲譽。元大銀行長期深耕企業金融服務，未來將持續攜手企業客戶，透過靈活多元的金融解決方案，助力產業創新發展。

元大金控 聯貸案

延伸閱讀

台北天空塔掏空案新事證！ 吹哨者揭富商、碩河開發副董逾2億金流

流通經營者高峰論壇／謝良承：掌握數據 重塑生態

獨／國光電力將向銀行聯貸近400億蓋新電廠 台銀出面籌組

南投縣府運用智慧科技 減少碳排提升服務獲肯定

相關新聞

關稅政策漸明朗、新台幣走貶 台經院製造業營業氣候測驗點連2月走升

台經院25日發布8月景氣動向調查，製造業營業氣候測驗點為88.88點，較7月修正後之87.09點增加1.79點，連續兩個...

凱基銀行推出阻詐雙利器 積極守護民眾資產

凱基銀行守護民眾資產，即日起客戶於臨櫃辦理交易或約定轉入帳號，行員進行關懷提問發現異常時，可透過行內交易監控、警政署16...

朋昶數位科技7億2千萬元聯貸案 元大銀行統籌主辦完成簽約

元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦朋昶數位科技股份有限公司新臺幣7億2千萬元整聯貸案，已成功完成募集，於9月24日...

金管會鬆綁 信合社個人或同一關係人信貸授信限額增至200萬元

金管會今日宣布，放寬信合社承作個人無擔保放款金額的同一人或同一關係人限額，從100萬元拉高至200萬元。

輸銀貿易融資利息減碼已協助2,408家廠商 這家民營銀行受理最多

貿易金融專業銀行輸出入銀行於24日再次主辦「金融支持措施貿易融資利息減碼-政策宣導暨利息減碼作業平臺實務」線上說明會，數...

保險公司高層海外出差用公司經費卻未事先報准 首度遭保局開罰300萬

以後董事長、副董事長，或任何董事要用公司經費出差之前，若未事先報准將遭罰。金管會今日宣布對全球人壽裁罰，主要與例行金檢時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。