朋昶數位科技7億2千萬元聯貸案 元大銀行統籌主辦完成簽約

元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦朋昶數位科技股份有限公司新臺幣7億2千萬元整聯貸案，已成功完成募集，於9月24日簽約，由朋昶董事長林承軒與統籌主辦銀行元大銀行及參貸銀行代表共同簽署。

這次聯貸案由元大銀行擔任統籌主辦銀行，土地銀行、安泰銀行及板信銀行擔任共同主辦銀行，並由凱基銀行、彰化銀行、將來銀行及兆豐銀行等參貸行共同參與，籌組過程中超額認購逾1.5倍，充分展現金融同業對朋昶營運實力與未來發展的高度肯定。

朋昶為精誠資訊（6214）集團旗下的重要子公司，定位為「混合雲加值服務商」，長期深耕資訊服務領域。朋昶不僅是 IBM 在台灣軟、硬體的主要代理商，產品涵蓋企業級軟體、伺服器與儲存設備，更積極布局雲端應用、人工智慧、大數據與資安解決方案。近年來，朋昶屢獲肯定，榮獲IBM「2024年台灣最佳績效配銷商」殊榮，並積極拓展代理品牌，引進Palo Alto Networks、SUSE與Citrix等解決方案，進一步強化在AI、DevSecOps與雲端安全領域的專業能力。同時，亦攜手 BlackDuck（原Synopsys）及U-Office Force (UOF)，協助客戶推動安全治理與流程數位化，顯著提升營運效率與資安防護，展現卓越的落地執行力。憑藉完整的產品代理組合、專業團隊能量與集團資源支持，朋昶正持續扮演推動台灣企業數位轉型的重要驅動者。

元大銀行表示，能與多家金融同業共同完成本次聯貸案，彰顯元大銀行在聯貸市場的專業實力與卓越聲譽。元大銀行長期深耕企業金融服務，未來將持續攜手企業客戶，透過靈活多元的金融解決方案，助力產業創新發展。