金管會鬆綁 信合社個人或同一關係人信貸授信限額增至200萬元
金管會今日宣布，放寬信合社承作個人無擔保放款金額的同一人或同一關係人限額，從100萬元拉高至200萬元。
銀行局副局長張嘉魁說明，原先規定是在99年5月21日發布，但迄今信用合作社規模已大幅成長，目前全體信用合作社淨值已為99年時的2倍，考量信用合作社規模與體質現況，其對辦理大額暴險風險管理量能已有所提升，而銀行法對於銀行業者的「同一關係人」無擔授信的限額也已放寬，因此，依照淨值規模擴增的倍數，把限額從100萬拉高至200萬元。
金管會為使信合社的可貸資金合理配置並降低、分散授信風險，避免信用合作社風險性資產集中於單一或少數客戶，影響信用合作社經營的安全性與健全性，同時為加強推動辦理小額放款業務，因此在99年規定以100萬元為同一關係人的限額，但歷經15年，信合社規模已倍增，也使金管會評估調高限額。
信合社與民眾之間的關係，很多時候比起銀行分行與民眾關係往往更為緊密，尤其在非都會區更是如此，上述的放寬，也有助在地金融服務，也讓經常與信合社往來的民眾，不至於只要100萬元以上的貸款，就只能跑銀行。
銀行局亦出具統計指出，十幾年前信合社平均一人信貸金額為37.1萬，現在已經擴增至75.5萬元，若未來授信限額放寬，個人能獲得的信貸資金挹注也更多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言