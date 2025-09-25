快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

金管會鬆綁 信合社個人或同一關係人信貸授信限額增至200萬元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會鬆綁，信合社個人或同一關係人信貸授信限額從100萬增至200萬元。圖／本報資料照片
金管會鬆綁，信合社個人或同一關係人信貸授信限額從100萬增至200萬元。圖／本報資料照片

金管會今日宣布，放寬信合社承作個人無擔保放款金額的同一人或同一關係人限額，從100萬元拉高至200萬元。

銀行局副局長張嘉魁說明，原先規定是在99年5月21日發布，但迄今信用合作社規模已大幅成長，目前全體信用合作社淨值已為99年時的2倍，考量信用合作社規模與體質現況，其對辦理大額暴險風險管理量能已有所提升，而銀行法對於銀行業者的「同一關係人」無擔授信的限額也已放寬，因此，依照淨值規模擴增的倍數，把限額從100萬拉高至200萬元。

金管會為使信合社的可貸資金合理配置並降低、分散授信風險，避免信用合作社風險性資產集中於單一或少數客戶，影響信用合作社經營的安全性與健全性，同時為加強推動辦理小額放款業務，因此在99年規定以100萬元為同一關係人的限額，但歷經15年，信合社規模已倍增，也使金管會評估調高限額。

信合社與民眾之間的關係，很多時候比起銀行分行與民眾關係往往更為緊密，尤其在非都會區更是如此，上述的放寬，也有助在地金融服務，也讓經常與信合社往來的民眾，不至於只要100萬元以上的貸款，就只能跑銀行。

銀行局亦出具統計指出，十幾年前信合社平均一人信貸金額為37.1萬，現在已經擴增至75.5萬元，若未來授信限額放寬，個人能獲得的信貸資金挹注也更多。

金管會 淨值 銀行法

延伸閱讀

新南向放款兩個月增千億 前八月已達全年目標67%

期交所期貨鑽石獎邁入第11屆 9月24日舉辦頒獎典禮表揚卓越機構

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

00919配息下降又遇金管會管制...還能續抱？杉本試算合理價：現在稍稍偏貴

相關新聞

關稅政策漸明朗、新台幣走貶 台經院製造業營業氣候測驗點連2月走升

台經院25日發布8月景氣動向調查，製造業營業氣候測驗點為88.88點，較7月修正後之87.09點增加1.79點，連續兩個...

凱基銀行推出阻詐雙利器　積極守護民眾資產

凱基銀行守護民眾資產，即日起客戶於臨櫃辦理交易或約定轉入帳號，行員進行關懷提問發現異常時，可透過行內交易監控、警政署16...

朋昶數位科技7億2千萬元聯貸案 元大銀行統籌主辦完成簽約

元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦朋昶數位科技股份有限公司新臺幣7億2千萬元整聯貸案，已成功完成募集，於9月24日...

金管會鬆綁 信合社個人或同一關係人信貸授信限額增至200萬元

金管會今日宣布，放寬信合社承作個人無擔保放款金額的同一人或同一關係人限額，從100萬元拉高至200萬元。

輸銀貿易融資利息減碼已協助2,408家廠商 這家民營銀行受理最多

貿易金融專業銀行輸出入銀行於24日再次主辦「金融支持措施貿易融資利息減碼-政策宣導暨利息減碼作業平臺實務」線上說明會，數...

保險公司高層海外出差用公司經費卻未事先報准 首度遭保局開罰300萬

以後董事長、副董事長，或任何董事要用公司經費出差之前，若未事先報准將遭罰。金管會今日宣布對全球人壽裁罰，主要與例行金檢時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。