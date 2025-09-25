金管會鬆綁 信合社個人或同一關係人信貸授信限額增至200萬元

金管會今日宣布，放寬信合社承作個人無擔保放款金額的同一人或同一關係人限額，從100萬元拉高至200萬元。

銀行局副局長張嘉魁說明，原先規定是在99年5月21日發布，但迄今信用合作社規模已大幅成長，目前全體信用合作社淨值已為99年時的2倍，考量信用合作社規模與體質現況，其對辦理大額暴險風險管理量能已有所提升，而銀行法對於銀行業者的「同一關係人」無擔授信的限額也已放寬，因此，依照淨值規模擴增的倍數，把限額從100萬拉高至200萬元。

金管會為使信合社的可貸資金合理配置並降低、分散授信風險，避免信用合作社風險性資產集中於單一或少數客戶，影響信用合作社經營的安全性與健全性，同時為加強推動辦理小額放款業務，因此在99年規定以100萬元為同一關係人的限額，但歷經15年，信合社規模已倍增，也使金管會評估調高限額。

信合社與民眾之間的關係，很多時候比起銀行分行與民眾關係往往更為緊密，尤其在非都會區更是如此，上述的放寬，也有助在地金融服務，也讓經常與信合社往來的民眾，不至於只要100萬元以上的貸款，就只能跑銀行。

銀行局亦出具統計指出，十幾年前信合社平均一人信貸金額為37.1萬，現在已經擴增至75.5萬元，若未來授信限額放寬，個人能獲得的信貸資金挹注也更多。