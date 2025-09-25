輸銀貿易融資利息減碼已協助2,408家廠商 這家民營銀行受理最多

貿易金融專業銀行輸出入銀行於24日再次主辦「金融支持措施貿易融資利息減碼-政策宣導暨利息減碼作業平臺實務」線上說明會，數百位簽約金融機構參加。截至24日，貿易融資利息減碼已完成受理3,174件，協助2,408家廠商。受理件數排名前五名皆為公股銀行，依序為兆豐銀行744件、臺灣企銀708件、合作金庫376件、臺灣銀行257件及第一銀行236件。同時，民營銀行亦展現支持動能，其中以台北富邦銀行135件表現最為亮眼。

為因應美國關稅造成之衝擊，財政部推出「金融支持措施」，提供廠商「貿易融資利息減碼(收)」及「輸出保險費用減免」二項措施，已於8月7日開始受理廠商申請。其中「貿易融資利息減碼(收)」措施由輸出入銀行攜手28家簽約承貸之金融機構共同辦理，並建置網路服務平臺，供簽約辦理之承貸金融機構就其受理之案件，於該平臺辦理利息減碼(收)登記、金額核算及額度控管，以提升受理效率。

此外，受美國關稅影響廠商亦可充分善用輸出入銀行辦理之「輸出保險費用減免」措施降低貿易風險、積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，同時增加金融機構與其客戶業務往來之機會，創造互利共贏。

輸出入銀行為協助簽約承貸之金融機構熟悉相關政策內容及網路服務平臺操作流程，自措施開辦以來已陸續舉辦多場說明會，並製作平臺操作流程影片同步上架；另彙集廠商每日來電詢問，更新問答集，併同已簽約之承貸金融機構名單等資料，掛載於輸出入銀行官方網站首頁，與財政部全球資訊網連結，供各界查閱。