保險公司高層海外出差用公司經費卻未事先報准 首度遭保局開罰300萬

以後董事長、副董事長，或任何董事要用公司經費出差之前，若未事先報准將遭罰。金管會今日宣布對全球人壽裁罰，主要與例行金檢時，發現該公司未建立董事出差應事先申請並經公司核准的內部控制制度有關，處台幣300萬元罰鍰，這也是保險業董事，同時也是董事長用公司費用出國，但未事先報准而被罰的首例。

保險局指出，全球人壽雖訂有「董事差旅費申報作業辦法」據以核銷董事差旅費用，但未就董事的出差訂定應事先就出差目的、行程及與業務關聯性進行申請及核准的相關內控程序，不利確認參訪的必要性及合理性，以及董事出差與業務之關聯性。例如，在110年至111年，時任董事長及副董事長於110年至111年間赴國外進行不動產考察共7次，在行程部分僅說明拜訪對象或不動產考察區域，但所提事前規劃不動產考察資料未見內部評估軌跡，且公司內部相關會議或簽呈亦未曾有投資案關國家不動產或由公司負責人出國考察相關規劃。

保險局副局長蔡火炎指出，全球人壽對員工出差有建立事前的核准，但對董事未規定，而只有規定出差之後的費用核銷。蔡火炎也指出，以上述為例，未能出具事前規劃考察不動產之佐證資料，且無相關內部規範可適用等情事，不利公司確保預算核實支用，以及董事差旅具合理性、正當性、與業務關聯性，因此是重大疏漏，不能只在回來之後才補充說明，而是在出發之前就要有事前的申請及核准程序。

蔡火炎指出，之所以裁罰300萬元，是因為出差相關的制度未建立，認為是重度內控缺失，重度的話以300萬為起跳。根據保險法171-4所規定的罰則，下限60萬，上限為1200萬元。

之所以在兩年之後才公布懲罰，蔡火炎表示，主要因公司在意見陳述上也花了一些時間確認、釐清了解。