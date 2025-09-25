外資獲利匯出…台幣貶值1.17角 收在30.438元

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
外資獲利匯出，台幣今日表現弱勢，終場貶值1.17角，收在30.438元。圖／本報資料照片
台股回測五日線，外資獲利了結力道漸增，台幣走貶，今日表現弱勢，終場貶值1.17角、收在30.438元。

台幣今日隨著台股表現弱勢，匯銀主管表示，外資從前幾日的匯入轉為匯出，應是台股獲利了結所致，不過匯出力道並不驚人，也因此新台幣貶幅不大，全天都在一角上下遊走。不過，午盤過後，外資匯出力道增加，匯價貶值幅度擴大，尾盤前又有買匯大單進場，不排除是央行推動匯價稍事回貶，最後收在全日最低點的30.438元。成交量13.53億美元。

匯銀主管認為，台幣近期走勢跟台股連動，外資匯入讓股匯同步上攻，不過台股畢竟已經漲多，有部分外資獲利了解也是正常，因此台幣稍微貶值，根據統計，新台幣已經連六貶。

