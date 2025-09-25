快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

全球人壽董事出差內控疏漏 金管會開罰300萬元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
圖為全球人壽大樓。資料照片
圖為全球人壽大樓。資料照片

金管會25日宣布，因全球人壽未建立董事出差應事先申請並經公司核准的內部控制制度，違反保險法規定，對全球裁罰300萬元。

金管會表示，檢查發現全球人壽雖訂有「董事差旅費申報作業辦法」，可據以核銷差旅費用，但並未建立董事出差目的、行程及業務關聯性的事前審查與核准機制，不利於確認差旅必要性與合理性。

例如，時任董事長及副董事長於2021年至2022年間7度赴海外不動產考察，核銷報告僅簡述拜訪對象或區域，缺乏內部評估及規劃軌跡，亦未見相關會議或投資規劃紀錄，顯示內控明顯不足。

金管會強調，保險公司內部控制制度對穩健營運至關重要，全球人壽未建立完備規範，影響董事差旅經費正當性與與業務關聯性，因而決議處罰鍰。

董事長 金管會 保險

延伸閱讀

新南向放款兩個月增千億 前八月已達全年目標67%

期交所期貨鑽石獎邁入第11屆 9月24日舉辦頒獎典禮表揚卓越機構

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

00919配息下降又遇金管會管制...還能續抱？杉本試算合理價：現在稍稍偏貴

相關新聞

關稅政策漸明朗、新台幣走貶 台經院製造業營業氣候測驗點連2月走升

台經院25日發布8月景氣動向調查，製造業營業氣候測驗點為88.88點，較7月修正後之87.09點增加1.79點，連續兩個...

凱基銀行推出阻詐雙利器 積極守護民眾資產

凱基銀行守護民眾資產，即日起客戶於臨櫃辦理交易或約定轉入帳號，行員進行關懷提問發現異常時，可透過行內交易監控、警政署16...

朋昶數位科技7億2千萬元聯貸案 元大銀行統籌主辦完成簽約

元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦朋昶數位科技股份有限公司新臺幣7億2千萬元整聯貸案，已成功完成募集，於9月24日...

金管會鬆綁 信合社個人或同一關係人信貸授信限額增至200萬元

金管會今日宣布，放寬信合社承作個人無擔保放款金額的同一人或同一關係人限額，從100萬元拉高至200萬元。

輸銀貿易融資利息減碼已協助2,408家廠商 這家民營銀行受理最多

貿易金融專業銀行輸出入銀行於24日再次主辦「金融支持措施貿易融資利息減碼-政策宣導暨利息減碼作業平臺實務」線上說明會，數...

保險公司高層海外出差用公司經費卻未事先報准 首度遭保局開罰300萬

以後董事長、副董事長，或任何董事要用公司經費出差之前，若未事先報准將遭罰。金管會今日宣布對全球人壽裁罰，主要與例行金檢時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。