全球人壽董事出差內控疏漏 金管會開罰300萬元
金管會25日宣布，因全球人壽未建立董事出差應事先申請並經公司核准的內部控制制度，違反保險法規定，對全球裁罰300萬元。
金管會表示，檢查發現全球人壽雖訂有「董事差旅費申報作業辦法」，可據以核銷差旅費用，但並未建立董事出差目的、行程及業務關聯性的事前審查與核准機制，不利於確認差旅必要性與合理性。
例如，時任董事長及副董事長於2021年至2022年間7度赴海外不動產考察，核銷報告僅簡述拜訪對象或區域，缺乏內部評估及規劃軌跡，亦未見相關會議或投資規劃紀錄，顯示內控明顯不足。
金管會強調，保險公司內部控制制度對穩健營運至關重要，全球人壽未建立完備規範，影響董事差旅經費正當性與與業務關聯性，因而決議處罰鍰。
