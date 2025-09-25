快訊

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

國泰世華銀行投資策略辦公室領航 全新推出兩大投資組合

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行投資策略辦公室（Chief Investment Office，簡稱CIO）憑藉深厚的總體經濟研究與多重資產管理經驗，推出「CIO衡穩投資組合」與「CIO智選成長組合」兩大全新投資組合。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行投資策略辦公室（Chief Investment Office，簡稱CIO）憑藉深厚的總體經濟研究與多重資產管理經驗，推出「CIO衡穩投資組合」與「CIO智選成長組合」兩大全新投資組合。國泰世華銀行／提供

在市場波動與投資需求日益多元的環境下，專業的資產配置顯得更加重要。國泰世華銀行投資策略辦公室（Chief Investment Office，以下簡稱CIO）憑藉深厚的總體經濟研究與多重資產管理經驗，正式推出兩大全新投資組合：「CIO衡穩投資組合」與「CIO智選成長組合」。這兩大組合由CIO投資策略辦公室專家團隊領銜，結合嚴謹的市場洞察、策略性資產配置與基金穿透解析，並搭配大數據演算，為投資人打造具備機構級資產管理的投資體驗。投資人只要透過CUBE App上的「國泰智能投資平台」，一鍵即可申購CIO兩大投資組合。

國泰世華銀行表示，本次推出的組合涵蓋多元主題，「CIO衡穩投資組合」採股四債六配置，適合追求穩健收益與穩定現金流的投資人；「CIO智選成長組合」則以股八債二比例，鎖定成長潛力並兼顧抗跌能力的組合配置，滿足積極型投資人的需求。與傳統目標式機器人理財（Robo-Advisor）產品相比，CIO投資組合由國泰世華銀行投資策略辦公室深入研究，嚴格精選主軸商品，強化全球資產建構與投後主動管理，涵蓋科技等熱門主題，全面提升投資組合品質與靈活度。

「國泰智能投資平台」自2018年推出，提供全天候24小時監控與即時再平衡機制，一旦投資組合比例偏離目標，系統即主動發出通知，讓客戶輕鬆完成再平衡交易，免除盯盤壓力，協助客戶維持最佳資產配置。此外，客戶可根據個人風險屬性（KYC）、投資偏好，以及預計投資的金額等資訊，選擇理想的投資組合；投資門檻親民，最低新台幣3,000元或美金100元即可啟動，並支援單筆與定期定額投資，讓更多投資人輕鬆參與全球市場。即日起至2025年12月底，透過「國泰智能投資平台」申購CIO投資組合，即可享免信託管理費優惠。

「國泰智能投資平台」上線至今，不斷擴充產品選擇，從目標式投資基金組合起步；2022年延伸至投資型保單；2024年再推出美股ETF投資組合，今年更進一步引入國泰世華銀行投資策略辦公室觀點，推出CIO投資組合，持續打造全方位數位理財服務。根據金管會統計，截至2025年3月底，機器人理財累計資產管理規模已突破新台幣131億元，國泰世華銀行以市占率近20%穩居市場第一，並連續六年維持雙位數成長，展現市場對「國泰智能投資平台」的高度信任。

展望未來，國泰世華銀行將持續優化智能投資服務，結合先進科技與投資策略辦公室專家團隊的專業，打造更個人化的資產配置方案，讓更多投資人以低門檻享有專業投研機構的深度觀點，實現財富穩健成長的目標。

國泰世華 投資人

延伸閱讀

0050成分股納入康霈（6919）掀爭議…周冠男8點說明：最多也僅0.4％影響

國泰世華銀實踐公平待客

國泰世華攻環球金融

國泰世華教戰 解鎖越南市場

相關新聞

關稅政策漸明朗、新台幣走貶 台經院製造業營業氣候測驗點連2月走升

台經院25日發布8月景氣動向調查，製造業營業氣候測驗點為88.88點，較7月修正後之87.09點增加1.79點，連續兩個...

國泰世華銀行投資策略辦公室領航 全新推出兩大投資組合

在市場波動與投資需求日益多元的環境下，專業的資產配置顯得更加重要。國泰世華銀行投資策略辦公室（Chief Investm...

元大銀行主辦朋昶科技7.2億元聯貸案 超額認購逾1.5倍

由元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦朋昶數位科技股份有限公司新臺幣7億2仟萬元整聯貸案，已成功完成募集，並完成簽約...

富邦金控攜手CloudMile萬里雲 培育金融轉型關鍵人才

富邦金控（2881）於2025年啟動新一輪內部數位人才升級計畫，攜手亞洲領先AI公司CloudMile萬里雲啟動...

新光三越睽違12年重返台南 台新銀祭七大優惠、刷卡最高14.8%回饋

新光三越睽違12年重返台南，全新小北門店將於26日正式開幕，此次新店網羅超過200個品牌與30間餐飲名店，結合時尚、生活...

玉山銀董座黃男州：量刑是阻詐最後一道關卡必須把關

玉山金控董事長黃男州今日和新北市政府簽署反詐MOU，他會後受訪時除了說明玉山銀行阻詐最新進度，他感嘆，現在詐團犯罪根本已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。