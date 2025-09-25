新安東京海上導入TMGX平台 助台企強化綠色轉型風險管理

為加速全球淨零進程，新安東京海上產險母公司東京海上集團於9月份整合旗下全球資源，成立「Tokio Marine Green Transformation (簡稱TMGX)」綠色轉型平台，聚焦再生能源與低碳技術的綠色轉型諮詢和風險轉移服務。

作為母集團在台重要子公司，新安東京海上產險將導入TMGX的國際專業經驗，結合對台灣產業與氣候風險的深度洞察，為企業提供量身打造的綠色轉型保險與風險解決方案，強化企業轉型過程中的風險韌性，助力台灣接軌國際減碳行動。

「TMGX」綠色轉型平台整合東京海上集團全球資源，專注離岸風電、太陽能、儲能系統等綠色技術風險管理，更藉由收購再生能源保險專業公司GCube Insurance，累積超過20年國際承保與理賠經驗。新安東京海上產險將運用TMGX專業技術，為台灣企業提供客製化綠色保險商品，包括離岸風電保險、太陽能發電設備保險及電池儲能系統保險等商品；未來，再生能源若擴展至氫能、深層地熱等「前瞻能源」等新興技術時，同樣亦可透過TMGX平台資源，為客戶尋求最先進的風險解決方案。

新安東京海上產險總經理賴麗敏補充表示，「TMGX」是一個全球性的綠色轉型專業平台，而新安東京海上則是接軌東京海上集團全球資源「在地化」的關鍵橋樑。台灣能源轉型需兼顧國際趨勢與在地需求，除引進東京海上集團國際經驗外，公司也領先同業首創「電力契約最佳化與永續評估建議系統」，已獲經濟部專利認證，透過對企業用電需求進行智能分析，提供最佳化電力契約容量的建議，在不影響生產運營的情況下最大化節省營運成本，同時引導企業將節省的營運成本投入再生能源發展與永續轉型策略。

面對充滿不確定挑戰，新安東京海上產險將持續深化TMGX平台與台灣產業的連結，擴大綠色保險規模，支持政府2030年再生能源目標，成為台灣綠色金融生態系的核心成員，並持續扮演企業在綠色轉型過程中的風險守護者，成為多元社會中溫暖且值得信賴的風險管理先行夥伴，戮力實踐「To Be a Good Company」的經營願景，與台灣共同建構低碳韌性未來。