快訊

會議音檔流出…劉世芳稱「頂多水淹過就算了」 內政部回應

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

新安東京海上導入TMGX平台 助台企強化綠色轉型風險管理

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

為加速全球淨零進程，新安東京海上產險母公司東京海上集團於9月份整合旗下全球資源，成立「Tokio Marine Green Transformation (簡稱TMGX)」綠色轉型平台，聚焦再生能源與低碳技術的綠色轉型諮詢和風險轉移服務。

作為母集團在台重要子公司，新安東京海上產險將導入TMGX的國際專業經驗，結合對台灣產業與氣候風險的深度洞察，為企業提供量身打造的綠色轉型保險與風險解決方案，強化企業轉型過程中的風險韌性，助力台灣接軌國際減碳行動。

「TMGX」綠色轉型平台整合東京海上集團全球資源，專注離岸風電、太陽能、儲能系統等綠色技術風險管理，更藉由收購再生能源保險專業公司GCube Insurance，累積超過20年國際承保與理賠經驗。新安東京海上產險將運用TMGX專業技術，為台灣企業提供客製化綠色保險商品，包括離岸風電保險、太陽能發電設備保險及電池儲能系統保險等商品；未來，再生能源若擴展至氫能、深層地熱等「前瞻能源」等新興技術時，同樣亦可透過TMGX平台資源，為客戶尋求最先進的風險解決方案。

新安東京海上產險總經理賴麗敏補充表示，「TMGX」是一個全球性的綠色轉型專業平台，而新安東京海上則是接軌東京海上集團全球資源「在地化」的關鍵橋樑。台灣能源轉型需兼顧國際趨勢與在地需求，除引進東京海上集團國際經驗外，公司也領先同業首創「電力契約最佳化與永續評估建議系統」，已獲經濟部專利認證，透過對企業用電需求進行智能分析，提供最佳化電力契約容量的建議，在不影響生產運營的情況下最大化節省營運成本，同時引導企業將節省的營運成本投入再生能源發展與永續轉型策略。

面對充滿不確定挑戰，新安東京海上產險將持續深化TMGX平台與台灣產業的連結，擴大綠色保險規模，支持政府2030年再生能源目標，成為台灣綠色金融生態系的核心成員，並持續扮演企業在綠色轉型過程中的風險守護者，成為多元社會中溫暖且值得信賴的風險管理先行夥伴，戮力實踐「To Be a Good Company」的經營願景，與台灣共同建構低碳韌性未來。

東京 保險 再生能源

延伸閱讀

比原本票價貴40倍！高額轉售大谷翔平開幕戰門票 日本男觸法被捕

富邦金控攜手CloudMile萬里雲 培育金融轉型關鍵人才

中華車擴再生能源拚淨零 攻半導體自動化物流方案

佳世達減資18%今起停牌！新股10月7日上市並退現 聚焦高附加價值轉型

相關新聞

獨／跨銀行的金融Fast-ID 首波打頭陣的7家名單看這裡

由金管會領軍的「金融Fast-ID聯盟」今日正式上線，根據本報掌握消息，除了中信、元大、兆豐、一銀初始傳的名單之外，還有...

星展打造跨境匯款與簽帳金融卡 優化跨境支付體驗、解決企業痛點

隨著跨境交易需求日益升高，傳統支付模式面臨高額手續費、匯率波動、流程繁瑣、交易時間冗長等挑戰，星展銀行（台灣）針對企業客...

國銀拚命吸收存款8月暴增5700億 不動產放款占總存款25.89%創9年新低

金管會最新統計顯示，本國銀行8月不動產放款占總存款量的比重為25.89%，據了解，最主要原因在於存款爆大量，8月的國銀總...

元大人壽2025幸福家庭日 攜手千人參與

深信員工是企業最重要的資產，元大人壽以「數位新生活、永續新未來」為主題，於北、中、南三地舉辦幸福家庭日，共有逾千名員工及...

凱基銀行推出阻詐雙利器 積極守護民眾資產

凱基銀行守護民眾資產，即日起客戶於臨櫃辦理交易或約定轉入帳號，行員進行關懷提問發現異常時，可透過行內交易監控、警政署16...

新安東京海上產險 聚焦綠色轉型保險及風險解決方案

為加速全球淨零進程，新安東京海上產險母公司東京海上集團9月整合旗下全球資源，成立「Tokio Marine Green ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。