富邦金控攜手CloudMile萬里雲 培育金融轉型關鍵人才

富邦金控（2881）於2025年啟動新一輪內部數位人才升級計畫，攜手亞洲領先AI公司CloudMile萬里雲啟動雲端技術企業內訓課程，主題涵蓋轉型策略思維、雲端治理實作到高階技術認證，全面強化內部IT團隊的雲端知識與實作能力，今年已有超過200位員工受訓。

本次課程參訓人員橫跨富邦金控、台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦投信與富邦綜合保代等五大子公司資深IT工程師與技術幹部。針對企業決策層與數位發展推動單位，CloudMile萬里雲透過「金融業雲端轉型策略課程」，聚焦雲端導入規劃、資安治理與風控整合，協助高階主管、創新部門、稽核與資安職能人員掌握從策略思維到風險控管的關鍵要素。

在技術執行層面，CloudMile萬里雲則從「Google Cloud Landing Zone 基礎課程」，協助IT團隊學習建構符合金融產業需求的雲端治理架構，強化資安布建與權限管理實務。針對需承擔雲端架構設計與跨部門整合任務的技術領導者，則提供「Google Cloud架構師認證課程」，為進階雲端架構設計人才量身打造，課程對齊國際認證標準，強化學員從架構設計、成本優化、安全性評估與實機部署的實務能力。

近年來，富邦積極強化數位金融應用與混合雲架構布局，包括導入容器化平台與APIM平台等雲端工具，積極透過更現代化的基礎架構發展多元的數位金融應用。透過與CloudMile萬里雲的企業人才培訓服務合作，更進一步從「技術導入」推進到「人才自主化養成」，打造跨事業單位的雲端技術能量網絡。

透過從轉型策略思維、雲端治理實作到高階技術認證的全方位訓練，CloudMile萬里雲正協助金融業打造完整的跨雲人才成長路徑，推動企業從導入科技工具，邁向真正具備跨雲實踐能力的永續發展組織。

CloudMile萬里雲集團創辦人劉永信表示，科技發展已成金融業營運的關鍵動能，雲端則是驅動創新實踐的核心基礎。隨著金融機構加速數位轉型，內部技術團隊的技術厚度與實戰經驗將左右成效。富邦金控此次攜手CloudMile萬里雲推動雲端人才培訓，不僅重視工具導入，更著眼於組織核心技術人才的長期投資。