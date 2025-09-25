新光三越睽違12年重返台南 台新銀祭七大優惠、刷卡最高14.8%回饋

新光三越睽違12年重返台南，全新小北門店將於26日正式開幕，此次新店網羅超過200個品牌與30間餐飲名店，結合時尚、生活、美食一次到位。甫於7月完成合併的台新新光金控（2887），對新光三越台南小北門店盛大開幕獻上賀禮，旗下子公司台新銀行特別規劃七大優惠，開幕期間刷台新卡最高可享14.8%回饋。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，台新新光金控服務客戶數逾千萬，銀行子公司也擁有民營銀行中最多的分行網絡，新光三越則是國內百貨零售龍頭，雙方強強合作，透過金融服務與零售場景的結合，可為民眾打造完整的購物與金融生態圈；台新銀行將多元支付工具、信用卡優惠優勢導入百貨通路，讓消費者享受有感回饋，而新光三越提供民眾優質的軟、硬體環境，透過雙方持續深化合作，為消費者創造最優質的購物體驗。

新光三越台南小北門店集結超過200個品牌、60個以上獨家首發品牌，其中日本超人氣超市「LOPIA」更首次進駐台南，勢必成為南台灣消費新地標。為歡慶新光三越台南小北門店開幕，新光三越祭出會員獨享好康，9月26日至10月9日，刷台新信用卡全館累計滿5,000元即送5,000點skm points(價值500元)，化妝品單筆滿2,000元再送2,000點skm points(價值200元)；9月26日至10月2日，使用skm pay獨享名品/[i]Store單筆滿10,000元，更可獲得10,000點skm points（價值1,000元），等同於10%回饋。

台新銀行為歡慶台新金控與新光金控順利合併，以及新光三越台南小北門店開幕雙重喜事，特別加碼再祭出專屬七大好康。持台新新光三越聯名卡，9月26日至28日於小北門店綁定skm pay單筆消費滿8,000元，即可獲贈3,000點skm points(價值300元，等同於3.75%回饋)，加計卡片權益周五至周日消費最高1%(即80點台新Point(信用卡))，以及新光三越店內10%回饋，合計最高可享14.75%優惠。

此外，持台新Richart卡切換「大筆刷」方案，最高可獲得3.3%台新Point(信用卡)回饋，skm pay當日累積滿20,000元再贈3,000點skm points(價值300元，等同於1.5%回饋)，疊加店內全館10%(滿5,000元送5,000點skm points)，最高可獲得14.8%回饋。