富邦產險啟動快速理賠 秉持「從優、從速、從寬」原則辦理

樺加沙風災襲台陸續傳出災情，富邦產險於第一時間啟動緊急應變小組，積極關注災情與保戶損失情形，並主動進行關懷，為保戶提供最即時的協助與理賠指引，亦同步啟動快速理賠機制，協助受災保戶早日恢復正常生活。

富邦產險提醒民眾，若遇到愛車泡水情況，泡水高度已超過車底板時，切記不可將車輛主電源開啟或發動引擎，避免造成電路短路或引擎機件受損，保持原狀先聯絡修理廠拖吊回廠檢修。此外，若住家屋內發生淹水情形，建議可先拍照記錄，後續再申請相關理賠。

富邦產險進一步提醒，當愛車泡水，水淹高度不到輪胎1/4時，可打低速檔後慢慢駛離淹水地區，並輕踩剎車將水份排除，使煞車系統回復正常運作，但若淹水高度已超過輪胎一半或是超過車底板時，引擎電腦極有可能已泡水，建議以拖吊方式將車輛移開現場，不可發動引擎行駛，避免引擎汽缸內部進水，並儘快聯繫修理廠拖回維修，若有投保天災型車險商品，則於愛車拖吊進廠後，應請車廠先行檢視車況，並就損害部位進行修復估價後通知保險公司派人進行勘估與拍照。

此外，若是住家發生淹水事故，則建議先針對住家周遭及屋內淹水情形拍照保全證據，並通知當地村里長，必要時會同警察派出所員警進行勘查，依據「水災災害救助種類及標準」規定，實際居住之房屋因水災淹水達50公分以上，即可申請政府淹水災害救助金。同時，因住宅火險已擴大承保「住宅颱風及洪水災害補償」之保險保障，若標的物發生颱風或洪水等事故，並符合「水災災害救助種類及標準」之規定，保險公司將依承保住宅所在地區不同，直接理賠7,000~9,000元不等之金額，若淹水未達50公分但有實際損失，則需要進行實際勘估並詳列損失清單，保險公司將依住宅所在地對應的賠償限額內，依實際損失金額賠付，民眾可依自身情況申請。

若富邦產險保戶遇到車輛因颱風導致泡水損壞等情況，可至富邦產險的「保好康會員平台」通報理賠及查詢理賠說明及應備文件，若因颱風導致行程延誤或取消，以及有關旅平險商品及相關理賠疑問，則可至富邦產險「旅遊小管家」平台查詢，亦可透過臨櫃、送件業務員等多元通路申請，富邦將秉持「從優、從速、從寬」原則辦理。如有疑問，歡迎撥打客服專線 0800-009-888 洽詢。