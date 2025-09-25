理律一甲子 陳沖、蘇永欽肯定「助法制走向良制」

理律法律事務所25日舉行「理律60研討會」，在總主題論壇之中，陳冲表示，維護人權是法治重要基礎，而理律維護納稅人的人權，最值得關心。蘇永欽說，在生成式AI即將替代法律工作之際，理律若在維護法治的先決條件下領導發展，可期待台灣在國家和社會治理上建構出另一良制。

理律法律事務所25日舉行「理律60研討會」，開場總主題論壇「永續發展－從法制到法治 以臻良制」，由理律法律事務所資深合夥人陳長文擔任主持人，與談貴賓包括：前行政院長陳冲、前司法院副院長蘇永欽、聯合報執行董事項國寧、和碩聯合科技（4938）董事長童子賢。

陳沖表示，他的與談題目是「維護人權砥柱」，維護人權是法治重要基礎，而理律維護納稅人的人權，最值得關心。有保護二字的法律相當多，例如《證券投資人及期貨交易人保護法》、《金融消費者保護法》等，但對納稅人卻沒有保護，直到2016年12月9日才有《納稅者權利保護法》。

有關《納稅者權利保護法》，陳沖指出，第11條第5項明定，除符合行政程序法第97條所定各款情形之一者，得不記明理由外，應以書面敘明理由及法律依據。

對於該項規定，陳沖認為，事實上，課稅本來就應說明理由，而條文規定可以有不記名理由的情況，讓納稅者沒有受到完整保護。納稅者不要特權，而是需要基本人權，需要法律保障納稅者「依法納稅，不要被欺凌」。

蘇永欽表示，要從法制走向良制，其實相當不容易。回顧法制脈絡，自由主義強調從法制到法治，從單純工具到彰顯自身原則；自然法學派強調法治與民主、人權在發展過程的密切關連；法實證主義則傾向明確區隔法治和民主所落實的不同價值。

蘇永欽提及，台灣在戒嚴體制下的法治，和大陸黨國資本主義下的依法治國，還可看到兩千年帝國儒法之治留下的扭曲身影。全面民主化後的法治，的確帶來一定的民主與法治的矛盾，但新興民主的脆弱，似乎更印證了法實證主義的洞見。

蘇永欽指出，理律在良制追求上有重大貢獻，其始創於國家經濟發展戰略「從進口替代轉向出口導向」期，為整體國貿產業與政策制定，提供高品質法律服務。

蘇永欽說，在生成式AI即將分階段替代目前由各類法律人所承擔工作之際，第一隻燕子必然是回應交易或司法需要，在商業基礎上組織、投入的法務科技（Legal-Tech）。理律如果能一如過往，在維護法治原則的先決條件下領導發展，可期待台灣在國家和社會治理上又建構出另一良制。