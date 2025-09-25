玉山銀董座黃男州：量刑是阻詐最後一道關卡必須把關

玉山金控董事長黃男州今日和新北市政府簽署反詐MOU，他會後受訪時除了說明玉山銀行阻詐最新進度，他感嘆，現在詐團犯罪根本已產業化，而且阻詐的最後一道關卡，就是偵破之後如何「量刑」；目前外界普遍有司法界對詐騙犯量刑太輕的質疑，黃男州則以「比例原則」舉例，詐騙1千萬，若以一個人1個月平均賺5萬元：「那麼用坐牢200個月來量刑又怎麼樣？」

黃男州強調，法律也要因應社會變遷來修正，例如，包括賣人頭戶、當車手，都是犯罪行為，而且現在詐團犯罪，是組織的，已不是個人而已，詐騙已然「產業化」，因此，必須從預防作起，而司法是最後一道防線，銀行雖然努力阻詐，但沒阻到的，比阻到的更多，詐騙破壞人與人信任關係，是重大犯罪行為，應從司法及立法與時俱進，一方面預防、一方面嚇阻才行。