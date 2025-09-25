玉山銀為阻詐拉高AI偵測頻率 久未往來帳戶解凍後每5分鐘測試一次

玉山銀行今日與新北市府和新北地檢署簽署反詐合作備忘錄（MOU），玉山金控暨銀行董事長黃男州會後受訪表示，將從10月開始啟動新的AI防詐偵測模型，而且相較於現行每日一次，10月起將為每5分鐘偵測一次幾百萬個帳戶，「和詐團賽跑」，對於「久未往來」帳戶一旦解凍之後更能發揮準確的偵測和阻詐效果。

玉山銀統計，今年前八月共阻詐546件，總金額5.53億元，甚至一個案子就阻詐了1億元。黃男州指出，也有不少詐騙金額數千萬，這類高金額的詐款，通常和投資或感情詐騙有關。

銀行業因為阻詐而引發擾民的客訴愈來愈多，銀行局日前特別向金融業提示要強化精準識詐，減少誤殺機率。玉山銀行個金風管處長李耀宇指出，相較於很多銀行對於久未往來及數存帳戶未設定「排除」條件，採取未差別化的一致性管理，玉山銀行在打詐之外為了兼顧客戶權益保障的衡平性，因此對久未往來的帳戶，會從年紀、職業、過去往來存款金額大小等，採取差異化管理；此外，例如轉給本人，或是股市交割款的，玉山銀行都會在這種買基金、投資股市的扣款機構別作註記，就不會誤判。

李耀宇指出，尤其是久未往來的帳戶在恢復交易之後的第一次交易，會特別注意，倘若是疑似測車的交易行為，10月上線的「5分鐘交易偵測模型」就會發揮效能。黃男州也說明，以前是一天偵測一次，但往往一天之後，20筆交易就過去了，現在則是每5分鐘偵測一次：「差了268倍，可疑的交易也因而能攔阻下來。」

黃男州表示，因此玉山銀也要投入更多的技術與資源，但如此一來，更能即時查到異常交易，會比一天只作一次更有時效性，而且準確度更高。此外，玉山銀行6月已針對包括提款、匯款等帳戶發生大額異動時採取銀行要通知指定聯絡人的新制度。

黃男州說，通常民眾被詐團要求匯款，不會只匯一次，而是持續性匯款，玉山銀行的指定聯絡人制度，有助於讓民眾的親友，最常被指定的為子女，不至於在錢分好幾次全部都匯出之後才知道，這時錢已被騙完。至於設定通知的金額，大約在數十萬至百萬之間。

此次玉山銀和新北市簽署的反詐MOU，也合作對地籍資料異動的「即時通」，黃男州指出，針對不動產抵押借款，玉山銀會特別提高警覺，以免發生不動產詐貸發生。