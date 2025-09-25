玉山銀首家與新北市府、新北地檢簽署反詐MOU

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山銀行25日宣布與新北市政府及新北地方檢察署簽署防詐業務合作備忘錄（MOU），由玉山金控董事長黃男州、新北市市長侯友宜、新北地檢署檢察長郭永發代表簽署。林勁傑／攝影
玉山銀行25日宣布與新北市政府及新北地方檢察署簽署防詐業務合作備忘錄（MOU），由玉山金控董事長黃男州、新北市市長侯友宜、新北地檢署檢察長郭永發代表簽署。林勁傑／攝影

響應行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版「識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐」5大面向架構，玉山銀行25日宣布與新北市政府及新北地方檢察署簽署防詐業務合作備忘錄（MOU），由玉山金控董事長黃男州、玉山銀行總經理林隆政、新北市市長侯友宜、新北地檢署檢察長郭永發代表簽署，透過公、私部門協力整合資源，共同守護顧客資產安全。

透過本次合作，玉山銀行將攜手新北市地政局轄下9個地政事務所，推廣「地籍異動即時通」。於受理不動產抵押權設定、變更、信託等登記業務時，說明「地籍異動即時通」服務，顧客可即時掌握不動產異動資訊，有效預防不動產詐貸案件發生；並將防詐網絡延伸至偵查端，與新北地檢署共同合作「異常帳戶通報機制」，將涉及詐欺犯罪可疑帳戶定期提供新北地檢署分析，在法律規範下精準識別異常金流並阻斷詐騙資金流向，形成偵查與防詐雙重防線。

黃男州表示，玉山銀行首度與新北市政府及地檢跨域合作，結合金融、地政及司法力量，建立資訊交流與預警機制，共同打造金融與不動產安全防線，攜手新北市跨局處積極防詐，目前新北市在不動產防詐措施「地籍異動即時通」申辦量是全國第一，成功攬阻多起詐騙案例。未來，玉山將持續結合臨櫃關懷與165專案通報及AI科技應用，落實「跨域合作 反詐同行」，為全民建構更完整的防詐網絡。

侯友宜強調，新北市高度重視防詐工作，持續推動「跨機關」與「跨領域」合作，今日簽署合作備忘錄更象徵打詐邁入里程碑，未來玉山銀行辦理顧客的房屋貸款業務時，將主動協助顧客填寫「地籍異動即時通」申請書，並與抵押權設定案件同步送件；此外，雙方也將合作推動臨櫃攔阻、大額提領關懷提問、車手防制、可疑交易通報等，攜手打造金融零詐欺環境。

郭永發也表示，新北地檢署與新北市地政局已建立合作機制，透過即時通報、迅速偵辦，達到圍剿詐團之效，未來也與玉山銀行共同推動異常帳戶通報機制，若銀行察覺可疑帳戶涉及詐欺，將立即向新北地檢通報，爭取第一時間介入偵辦，減少民眾財產損失。

玉山長期致力於防詐行動並響應政府政策，落實多項顧客關懷措施。2025年首家推出「指定聯絡人」通知服務，前三個月申請人數已突破600位，自9月19日起，更開放線上申請服務，提升顧客體驗與便利性。此外，玉山持續運用科技力量強化防詐機制，9月底正式導入「AI防詐偵測模型」，透過監測異常金流快速控管可疑帳戶，防止成為詐騙集團的人頭帳戶，發揮預防和警示作用，提供顧客安全、安心的金融服務體驗。

玉山銀行 詐欺 詐騙集團 黃男州

