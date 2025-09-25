近200座榮耀加持 富邦投信專業實力獲肯定

富邦投信今年獲獎表現亮眼，截至9月24日，已榮獲多項重量級基金獎項，包含二座傑出基金金鑽獎、二座LSEG理柏台灣基金獎、四座商周Smart智富台灣基金獎、八座《指標》台灣年度基金獎、一座臺灣期貨交易所「第11屆期貨鑽石獎」，累計歷年國內外獲獎已達近200座，涵蓋台股、大中華、亞洲、美股、Reits、債券等多元領域，充分展現富邦投信投資團隊在各類資產與市場的卓越表現與專業實力。

第九屆指標基金獎，富邦投信獲得八座最佳基金表現獎。基金獎項中，包括四個主動式投資領域及四個被動式ETF類別。主動式投資類型的獎項，橫跨台灣中小型股票、產業股票－房地產、亞洲股票、全球企業固定收益類別，ETF類型獎項，橫跨股票與債券類別。此外，富邦新台商基金在台灣中小型股票類別，富邦全球投資等級債券基金-A類型（美元）在全球企業固定收益類別中、富邦上証180基金在中國A股、富邦台灣釆吉50基金在台灣股票，同時獲得代表最高榮耀的同級最佳。

臺灣期貨交易所「第11屆期貨鑽石獎」證券投資暨期貨信託事業交易量成長鑽石獎，旨在表彰於期貨及選擇權交易領域表現卓越之證券投資及期貨信託事業。評選標準為由評審委員會優先考量獎勵對象旗下基金及接受委任之全權委託投資契約於期交所期貨及選擇權交易量之增量及成長幅度分別予以排序，權重分占70%及30%予以加總，如分數相同者，則以增量大者為優先，並綜合評量其他因素評量決定之。

富邦投信董事長黃昭棠表示，富邦投信深耕主動式與被動式基金市場多年，今年初成功完成與日盛投信的合併，產品線持續朝多元化方向發展，致力滿足投資人多樣化的投資需求。2025年，已成功募集兩檔新基金─富邦旗艦50 ETF（009802）與富邦雙核心戰略多重資產基金，合計募集金額突破200億元，成為今年基金募集表現最亮眼的投信業者。此外，亦推出創新型ESG主題ETF（009809）與主動債ETF（00982D）、（00983D）等產品，持續拓展市場版圖。

受惠於多元產品組合策略的綜效，即便面對美國總統川普上任後引發的全球金融市場波動，富邦投信今年以來至2025年9月9日總管理資產規模仍繳出22%驚人成長率，並順利挺進兆元俱樂部，展現卓越的資產管理實力。

展望未來，富邦投信將以三大策略方向穩健推動業務成長，持續發揮合併綜效；以創新產品深耕市場，拓展通路與客群；積極響應政策發展，掌握市場脈動。富邦投信將穩健推動資產管理規模成長，朝成為亞洲一流資產管理公司的目標邁進。