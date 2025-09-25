黃男州：10月起 AI 每5分鐘掃描一次行內九百萬帳戶 跑得比詐騙集團快

玉山銀行25日宣布與新北市政府及新北地檢署簽署防詐業務合作備忘錄，由玉山金董事長黃男州、新北市長侯友宜、新北地檢署檢察長郭永發代表簽署，本次合作玉山銀將與新北市地政局推廣「地籍異動即時通」，讓顧客即時掌握不動產異動資訊。黃男州表示，預計10月開始AI模型每5分鐘對行內九百萬個帳戶掃描一次，這樣才能跑得比詐騙集團快。

黃男州致詞表示，新北市為打詐領頭羊，整體打詐績效亮麗成為各縣市典範，玉山銀行提供優質專業金融服務最大目的是希望幫顧客提供價值也守護資產，目前防詐是重中之重，玉山跨出新里程與新北市及地檢署共同合作打造更高安全網。

玉山說明，透過本次合作，玉山銀行將攜手新北市地政局轄下9個地政事務所，推廣「地籍異動即時通」。於受理不動產抵押權設定、變更、信託等登記業務時，說明「地籍異動即時通」服務，顧客可即時掌握不動產異動資訊，有效預防不動產詐貸案件發生；並將防詐網絡延伸至偵查端，與新北地檢署共同合作「異常帳戶通報機制」將涉及詐欺犯罪可疑帳戶定期提供新北地檢署分析，在法律規範下精準識別異常金流並阻斷詐騙資金流向，形成偵查與防詐雙重防線。

另外，黃男州提到，由於地檢署掌握非常多資料，這次合作玉山會運用AI把異常帳戶立刻通報給新北地檢署，透過地檢署更綿密防詐網絡以防範於未然，在整體防詐往前跨出一步。今年前八月玉山銀行阻絕546件詐騙、金額高達5.53億元，甚至有同仁一案阻下超過一億元。6月起玉山率全國銀行之先設定帳戶異動指定聯絡人，預計10月開始升級AI模型，每5分鐘掃描一次行內所有九百萬個帳戶，這樣才能跑得比詐騙集團快，更能了解所有帳戶變化。