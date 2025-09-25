廣盛科技攜手陽明交大 共建智慧金融實驗室

陽明交通大學24日舉行廣盛科技設備捐贈儀式，由廣盛科技執行長陳志鵬親臨現場進行捐贈，陽明交通大學管理學院院長邱裕鈞教授代表受贈。此次產學合作，在交大校友所創立的奧斯創科技（ASTRONxAI）牽線下促成，將強化學界在金融科技領域的研發能量，特別是在戴天時教授智慧金融實驗室的研究與教學應用方面。

隨著資訊技術的進步，金融科技（FinTech）已推動金融服務的數位化與效率提升。而在生成式 AI 的快速發展下，跨域知識的結合正加速金融創新，進一步催生融合大數據與智慧決策的「智慧金融」，並逐漸成為金融產業創新與轉型的核心驅動力。本次廣盛科技的捐贈，不僅展現了產業界對學術研究的長期支持，也凸顯產學合作共創在推動智慧金融持續發展上的關鍵作用。

邱裕鈞院長表示：「感謝廣盛科技的慷慨捐贈，這些設備將有效提升本院在智慧金融領域的研究能量，特別是在高頻交易模型的開發與應用方面。我們期待這次的合作能讓戴天時教授智慧金融實驗室，成為台灣培育金融科技人才與推動產業創新的重要基地。」

廣盛科技（QSAN） 執行長陳志鵬指出：「智慧金融的發展需要產學攜手，透過這次的設備捐贈，我們希望能協助陽明交大智慧金融實驗室培育更多優秀的智慧金融人才，為產業發展厚植人才資本，共同推動台灣金融科技的創新發展。」

奧斯創科技共同創辦人 郭瑋倫校友則表示：「我們很榮幸能牽線促成這次合作，作為交大校友創立的新創企業，我們深知產學合作的重要性。期待透過廣盛科技的專業實力與交大的研究能量，讓智慧金融實驗室在學術與產業應用上都能展現領先優勢。」

此次捐贈的設備將用於陽明交大管理學院的金融科技研究與教學，預期將大幅提升學生在實務應用方面的能力，並為台灣金融產業培育更多具備 AI 與高頻交易專業的人才，加速台灣金融產業的數位轉型與國際化發展。