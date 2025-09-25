凱基銀行推出阻詐雙利器 積極守護民眾資產

凱基銀行積極守護民眾資產，主動參與由財金公司籌組的防詐聯盟，成為共同建置「金融阻詐聯防平台」的先導銀行，即日起客戶於臨櫃辦理交易或約定轉入帳號，行員進行關懷提問發現異常時，可透過行內交易監控、警政署165反詐騙系統聯防及預警通報等機制，提前預警可疑交易及帳戶，有效阻攔詐騙。除此之外，凱基銀行亦配合金管會政策，推出「轉帳交易戶名顯示」機制，提醒客戶確認交易對象，避免轉帳到錯誤帳戶。

凱基銀行持續打造智能雷達防詐網AI RADAR，強化Responsibility責任阻詐、Agile精準阻詐、Detection臨櫃阻詐、Alliance協力阻詐與Risk-base科技阻詐等五大面向，以具體行動配合政府機關共同打詐再添新利器。詐團企圖以各種方式製造金融犯罪查緝上的金流斷點，此次藉由「金融阻詐聯防平台」前期金流查詢機制，針對疑似帳戶有異常金流時，系統會顯示包括該帳戶他行的金流履歷及帳戶狀態等資訊，供櫃員研判是否為可疑交易，即時攔阻有疑慮的交易進行，並及早發現阻斷詐團水房帳戶，攔阻非法詐欺金流，減少客戶財產損失。

值得一提的是，凱基銀行也針對薪轉戶建立阻詐防護網，依撥薪公司的風險等級，審慎評估開放網路轉帳、電子支付轉帳等功能，藉此強化客戶身分驗證，預警可疑交易及帳戶，提升交易安全性。 此外，為降低客戶轉帳至錯誤帳號，及阻斷詐團使用詐騙帳號的風險，凱基銀行將於今年9月底前推出「轉帳交易戶名顯示」機制，客戶於行動銀行或網路銀行進行臺幣轉帳交易時，交易確認頁面將以部分遮罩的方式，新增顯示轉入帳號的收款人（戶）名，在轉帳的最後流程時，提醒客戶確認交易對象，進行資訊比對，提升客戶轉帳的警覺。

凱基銀行積極從各面向阻擋詐團金流，除了系統建置相關機制，及早發現不法帳戶並進行交易管控，避免人頭帳戶成為詐團的工具外，分行行員亦積極落實臨櫃關懷，遇到異常態樣業務申辦即時通報，有效擴大識詐、阻詐之成效進而保護民眾的財產。