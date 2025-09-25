玉山銀打頭陣 率先與新北市府、新北地檢簽署反詐MOU

玉山銀行今日宣布與新北市政府及新北地方檢察署簽署防詐業務合作備忘錄（MOU），由玉山金控董事長黃男州、玉山銀行總經理林隆政、新北市長侯友宜、新北地檢署檢察長郭永發代表簽署，透過公、私部門協力整合資源，共同守護顧客資產安全。

黃男州表示，玉山銀行首度與新北市政府及地檢跨域合作，結合金融、地政及司法力量，建立資訊交流與預警機制，共同打造金融與不動產安全防線，攜手新北市跨局處積極防詐，目前新北市在不動產防詐措施「地籍異動即時通」申辦量是全國第一，成功攔阻多起詐騙案例。玉山將持續結合臨櫃關懷與165專案通報及AI科技應用，落實「跨域合作 反詐同行」，為全民建構更完整的防詐網絡。

玉山銀在2025年首家推出「指定聯絡人」通知服務，最新統計顯示，前三個月申請人數已突破600位，自9月19日起，更開放線上申請服務，提升顧客體驗與便利性，並將在9月底導入「AI防詐偵測模型」，透過監測異常金流快速控管可疑帳戶，防止成為詐騙集團的人頭帳戶，發揮預防和警示作用，提供顧客安全、安心的金融服務體驗。

透過本次合作，玉山銀將攜手新北市地政局轄下9個地政事務所，推廣「地籍異動即時通」。於受理不動產抵押權設定、變更、信託等登記業務時，說明「地籍異動即時通」服務，顧客可即時掌握不動產異動資訊，有效預防不動產詐貸案件發生；並將防詐網絡延伸至偵查端，與新北地檢署共同合作「異常帳戶通報機制」，將涉及詐欺犯罪可疑帳戶定期提供新北地檢署分析，在法律規範下精準識別異常金流並阻斷詐騙資金流向，形成偵查與防詐雙重防線。

侯友宜強調，未來玉山銀行辦理顧客的房屋貸款業務時，將主動協助顧客填寫「地籍異動即時通」申請書，並與抵押權設定案件同步送件；此外，雙方也將合作推動臨櫃攔阻、大額提領關懷提問、車手防制、可疑交易通報等，攜手打造金融零詐欺環境。

郭永發也表示，新北地檢署與新北市地政局已建立合作機制，透過即時通報、迅速偵辦，達到圍剿詐團之效，未來也與玉山銀行共同推動異常帳戶通報機制，若銀行察覺可疑帳戶涉及詐欺，將立即向新北地檢通報，爭取第一時間介入偵辦，減少民眾財產損失。