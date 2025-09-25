凱基人壽獲金管會核准 進駐亞資中心高雄專區

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆/台北即時報導

凱基人壽積極響應金管會推動臺灣成為亞洲資產管理中心的政策，致力提升臺灣在國際財富管理領域的競爭力，已正式獲金管會核准進駐亞洲資產管理中心高雄專區(以下簡稱「高雄資產管理專區」)，試辦多項業務，展現凱基人壽在財富管理領域的前瞻布局，並以實質金融回饋行動，落實政策精神，實踐永續金融責任，為高資產客戶創造更多價值，共同提升市場效能與國際競爭力。

隨著金融市場持續多元化，高資產客戶對「財富管理」與「世代傳承」的需求日益提升，凱基人壽不僅將於專區內推出專屬高資產客戶的創新商品，透過兼具高度靈活性與財務效率，滿足高資產客群的多元需求，也將積極發揮「ONE KGI」集團整合優勢，與集團子公司協同推廣 OIU 保單，打造一站式財富管理平台，以全方位金融服務與金融回饋精神，成為客戶可信賴的資產顧問與長期規劃夥伴。

為進一步協助客戶提升資本運用彈性，拓展多元化資產配置選項，凱基人壽攜手多家銀行，提供保費及保單融資服務，結合無門檻法則商品、創新金融商品及跨境保險服務，凱基人壽將為高資產客戶帶來完整且具前瞻性的保險與資產整合解決方案，透過差異化的金融回饋模式，強化客戶的金融服務體驗。

凱基人壽此次正式進駐高雄資產管理專區，可說是財富管理業務的重要里程碑。未來，凱基人壽將持續以專業的團隊，投入資源，結合豐富市場洞察與在地優勢，以高雄為戰略樞紐，推動國際級財富管理平台建構，落實留才引資政策，並以實際行動回饋客戶、回饋社會，實現世代傳承與長遠財務藍圖。

